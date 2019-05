Drastischer Sparkurs: Dieses Jahr schließen rund zehn Haspa-Filialen!

Im Dezember vergangenen Jahres wurde bereits bekannt, dass jede vierte Filiale schließen will – von der Streichung von bis zu 1000 Arbeitsplätzen ist die Rede. Haspa-Chef Harald Vogelsang erläutert nun konkret den neuen Sparkurs: bereits in diesem Jahr sollen etwa zehn Filialen dicht machen.

„Sparkasse richtig neu gedacht", kurz: Spring. So heißt das Zukunftsprogramm, mit dem Haspa-Chef Vogelsang die angeschlagene Bankenkette nun retten will. Dies sagte er in einem Interview mit dem „Hamburger Abendblatt" und stellte klar: dies sei angeblich kein eindeutiges Sparprogramm, sondern vielmehr ein Programm, um die Haspa in die Zukunft zu führen.

Mit „Spring" wolle man sich „fit für die Zukunft machen" und „schneller, innovativer und auch schlanker" werden. Greifen soll das Ganze bis 2023. Um schneller zu werden, gehöre es auch dazu, „ein paar Kilo abzuspecken", sprich: weitere Filialen sollen geschlossen werden, Arbeitsplätze abgebaut werden.

So soll die Zahl der Filialen bis 2023/2024 auf 100 sinken, so Vogelsang. Für dieses Jahr sei die Schließung von weniger als zehn Standorten geplant. Derzeit umfasst das Filialnetz der Haspa in Hamburg 130 Filialen.

Welche Filialen geschlossen werden, hänge von „Kundenfrequenz, Geschäftsvolumen und Entwicklung des Stadtteils ab. Die Haspa müsse dort sein, wo die Menschen hinziehen", so Vogelsang.

Noch ist nicht klar, wie viele Stellen abgebaut werden

Zum Stellenabbau gab sich der Banken-Boss eher bedeckt und sagte, dass es noch keine konkrete Zahl gebe. Sobald die Zahl klar ist, wolle man den „Abbau so sozialverträglich wie möglich gestalten". Vogelsang ließ durch scheinen, dass man nicht nur in den Filialen, sondern auch in der Zentrale möglicherweise Stellen streichen wird.

Betriebsbedingte Kündigungen sollen so gut es geht verhindert werden.

Insgesamt gesehen machte die Haspa im vergangenen Jahr weniger Gewinn. Vogelsang sagte, dass es eine „etwas schwächere Etragslage" gab, der Jahresüberschuss sei von 80 auf 70 Millionen gesunken. Auch der Zinsüberschuss sei weniger als im Vorjahr. Anders sieht es hingegen beim Kreditgeschäft aus: dies sei im vergangenen Jahr das „beste aller Zeiten" gewesen.



