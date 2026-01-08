Drastische Warnung des ADAC: „Bleiben Sie zu Hause!“

Der ADAC Hansa schlägt Alarm: Wegen der erwarteten heftigen Schneefälle am Freitag rät der Automobilclub dringend davon ab, mit dem Pkw unterwegs zu sein. Wenn es irgendwie möglich ist, sollten Berufstätige im Homeoffice bleiben und das Auto stehen lassen.

Nach Prognosen der Wetterdienste zieht im Laufe des Freitags eine regelrechte Schneewalze über Norddeutschland. Zwar seien Winterdienste ganztägig im Einsatz, doch selbst das werde glatte und teils kaum befahrbare Straßen nicht verhindern können.

Auf verschneiten Straßen: So fährt man richtig

Ein ADAC-Sprecher warnt deutlich: „Die Straßen werden voller Schnee sein, werden glatt sein. Deswegen rät der ADAC Hansa, wenn es denn möglich ist: Bleiben Sie am Freitag im Homeoffice, lassen Sie das Auto stehen.“

Besonders gefährlich sind verschneite Fahrbahnen, weil sich der Bremsweg im Vergleich zu trockener Straße verfünffachen kann. Wer dennoch fahren muss, sollte das Tempo deutlich reduzieren, größere Abstände einhalten und möglichst gleichmäßig unterwegs sein. Niedertouriges Fahren im hohen Gang kann helfen, mehr Grip aufzubauen – bei Schaltwagen etwa das Anfahren im zweiten Gang.

Das könnte Sie auch interessieren: „Nicht für Extremwetter“: Stadtreinigung verteidigt geschrumpften Winterdienst

Gerät ein Auto ins Schleudern, empfiehlt der ADAC: auskuppeln, bremsen und gefühlvoll in die gewünschte Richtung lenken. In Kurven sollte sofort das Gas weggenommen werden, bei Automatikfahrzeugen der Wählhebel auf „N“. Helfen moderne Assistenzsysteme wie ESP nicht mehr, bleibt oft nur noch eine Vollbremsung. (rei)