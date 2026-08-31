„Existenzielle Krise“: Die HafenCity-Universität schickt einen Brandbrief an den Wissenschaftsausschuss. Es geht um Kürzungen für das Jahr 2028.

Dicke Luft an der Uni! Die HafenCity-Universität Hamburg (HCU) protestiert gegen die finanziellen Planungen des Senats. Der Etat für die Hochschule soll für das übernächste Jahr fast halbiert werden. Jetzt haben der Akademische Senat, der Hochschulrat und der Personalrat der Universität einen Brandbrief an den Wissenschaftsausschuss verfasst.

Die Wissenschaftsbehörde plant eine „einmalige Kürzung“ für 2028, wie der NDR zuerst berichtete. Im Jahr 2027 soll die HCU laut des Berichts noch gut 29 Millionen Euro bekommen, für 2028 dann nur noch 16 Millionen. Die Gelder beziehen sich auf die Grundfinanzierung, halten also den Betrieb der Universität am Laufen. Die Behörde begründet die Kürzung mit den hohen Rücklagen der HCU. Eine einmalige Kürzung würde nur auf diese Rücklagen zurückgreifen.

Kürzungen wären für die HafenCity-Universität eine „existenzielle Krise“

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Wie die Hochschule in ihrem Brandbrief schreibt, hätte die Kürzung gravierende Folgen. Mit den geplanten finanziellen Mitteln müssten sie jede fünfte Stelle streichen – 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Wissenschaft und Verwaltung würden ihren Job verlieren. Dazu müsste die Hochschule bestehende und geplante Studiengänge sowie Berufungsverfahren einstellen. Führungskreise sprechen von einer „Existenziellen Krise“.

Der Wissenschaftsausschuss hat am Freitag über die geplanten Sparmaßnahmen beraten. Gewerkschaften, Studierende sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter demonstrierten vor dem Gebäude am Adolphsplatz. Die Gewerkschaft ver.di fordert eine auskömmliche und verlässliche Finanzierung.

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Die HCU ist die jüngste Universität Hamburgs. 2006 wurde sie gegründet und legte mehrere Fachbereiche verschiedener Hochschulen zusammen. Seit 2014 befindet sich der Hauptsitz mitten in der HafenCity an der Überseeallee. Aktuell sind dort ungefähr 2400 Studierende eingeschrieben. (pli)