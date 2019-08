Dramatischer Appell einer 71-Jährigen: Helft endlich den einsamen Senioren!

Apathisch im Sessel sitzen, die Wände anstarren, aus dem Fenster gucken, lustlos die Tageszeitung durchblättern, vergebens auf einen Anruf warten, das Gefühl, niemandem etwas zu bedeuten – bei vielen Senioren und Seniorinnen sieht genau so der Alltag aus. Isolation, Depression und Krankheit sind nicht selten die Folge.

Ich arbeite als sogenannte Alltagshelferin, unterstütze ältere Menschen bei Aufgaben im Haushalt und leiste vor allem Gesellschaft – ein rares Gut im Alltag meiner Kunden und Kundinnen, die zum Teil schlicht und ergreifend einsam sind. Einsam, weil ihre Ehemänner oder Ehefrauen verstorben sind. Einsam, weil sie ihre Freunde bereits verloren haben oder ihre Mobilität plötzlich stark eingeschränkt ist. Einsam, weil ihre Kinder zu weit weg wohnen, um sie regelmäßig zu besuchen. Einsam, weil es ohnehin kaum Familienangehörige gibt. Einsam, weil Deutschland nichts macht.

Die Autorin Sigrun Habegger (71) ist als Alltagshelferin für Careship tätig, einer Serviceplattform, die Alltagsunterstützer an Senioren vermittelt. Täglich sieht sie die schlimmen Folgen von Einsamkeit.

Die Gründe sind so vielfältig wie die Art, mit dem Problem umzugehen. Wenn ich komme, ist für viele zumindest der erste Schritt gegen die Stille bereits getan. Sie haben sich eingestanden, dass sie alleine sind, und sie wollen etwas dagegen tun. Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn laut einer aktuellen Studie von Statista im Auftrag der Hilfsplattform „Careship“ geht jeder Fünfte von 1000 Befragten ab 65 davon aus, dass Menschen im gleichen Alter einsam sind, aber nur weniger als jeder Zehnte gibt tatsächlich zu, einsam zu sein. Da ist diese gläserne Wand, die Scham. Schließlich hatte man doch früher ein buntes Sozialleben, man hat die Kinder besucht, Freunde kamen vorbei, da war die Arbeit und das Engagement in den örtlichen Vereinen und Verbänden.

Einsamkeit: Vor allem alleinstehende Frauen betroffen

Vor allem alleinstehende Frauen sind betroffen: Mit dem Tod des Ehemannes fallen mit einem Mal auch alle sozialen Kontakte und Verpflichtungen weg. Und dann ist sie plötzlich da: die Einsamkeit, und die Welt um einen herum ist ganz klein. So beschreiben es meine Kunden und Kundinnen häufig.

Meiner Mutter ging es ähnlich. Da ich zu weit weg wohnte, konnte ich sie nur selten besuchen. Als sie älter und hilfsbedürftiger wurde, habe ich sie zu mir nach Hamburg geholt, wo sie auch verstarb. Ein Bericht im Fernsehen inspirierte mich dann, mich einzubringen, etwas gegen die Einsamkeit anderer Menschen in meiner Umgebung zu tun.

So versuche ich mehrmals in der Woche, mein Bestes zu geben, einer Handvoll Menschen zumindest für ein paar Stunden vor diesem gefährlichen Zustand zu bewahren. Und es wird dankend, aber auch ungeduldig angenommen: Oft werde ich bereits Sonntag angerufen, wann ich denn käme, obwohl ich mehrmals angekündigt hatte, dass ich dies erst Montag sagen kann.

Einerseits bestärkt es mich in meinem Tun, andererseits führt es mir vor Augen, dass selbst mein Einsatz eigentlich zu wenig ist.



Demenz und Depression als Folgen von Einsamkeit

Immer mehr Studien untersuchen die gesundheitlichen Folgen von chronischer Einsamkeit und liefern erschreckende Ergebnisse: ein erhöhtes Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko, Demenz, Bluthochdruck und Depression, um nur einige zu nennen.

Vorreiter im Kampf gegen die krank machende Isolation sind die Briten: Aus der Sorge heraus, dass Einsamkeit Großbritanniens gefährlichster Krankmacher werden könnte, wurde 2018 ein Einsamkeits-Ministerium eingerichtet. Auch wenn es das Thema Einsamkeit in den Regierungsvertrag der Großen Koalition geschafft hat, ist Deutschland von vergleichbaren und unverzichtbaren Maßnahmen wie in England leider noch weit entfernt.

Mich überkommt ein beklemmendes Gefühl. Was ist, wenn ich in diese Situation komme? Ich würde von mir behaupten, dass ich ein kommunikativer und offener Mensch bin. Ich würde mir immer Aktivitäten suchen. Aber man weiß ja nie. Könnte ich mir Maßnahmen gegen die Einsamkeit überhaupt leisten? Insgesamt fehlen 37 Prozent der befragten allein lebenden Senioren die finanziellen Mittel, um mehr am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.

Für diese sozial schwach gestellten Menschen muss es künftig Perspektiven geben. Warum arbeitet man da nicht Hand in Hand mit Hausärzten, verschreibt soziale Kontakte statt Medikamente? Man kann Besuchsdienste und Hilfsangebote in den Stadtteilen ausbauen und dafür Stellen schaffen, mit Kampagnen über Angebote informieren, Initiativen finanziell unterstützen und so Frauen und Männern die gesellschaftliche Integration ermöglichen, damit sie wieder am Leben teilnehmen können.



So können wir Einsamkeit gemeinsam bekämpfen

Selbstverständlich muss Deutschland eine Menge Geld in die Hand nehmen, aber die Kosten, die durch die gesundheitlichen Folgen der chronischen Einsamkeit entstehen, sind gravierend. Es braucht also mehr Unterstützung vom Staat, wie es sich 48 Prozent der Befragten mit einem Netto-Haushaltseinkommen unter 1000 Euro wünschen.

Solange sich in der Politik nichts bewegt, sollten auch wir aufstehen und mehr nach rechts und links gucken. Gemeinsam statt einsam – mehr Aufmerksamkeit für Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten oder Nachbarn. So kann jeder von uns die Epidemie Einsamkeit Stück für Stück bekämpfen und Lebensfreude und Lebensqualität schenken.