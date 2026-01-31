mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Schriftzug Feminismus auf einem alten Hafenkran in der Hafencity von Hamburg.

Mikrofeminismus äußert sich im Alltag, in Handlungen, Entscheidungen oder Kommentaren, mit denen wir bestehende Rollenbilder oder Ungleichheiten hinterfragen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Christian Ohde

paidDramaking statt Dramaqueen: Was Mikrofeminismus im Alltag verändert

kommentar icon
arrow down

Warum heißt es nicht Dramaking? Oder Familienmutter? Oder warum reden immer alle von Frauen-Fußball, aber nicht von Männer-Fußball? Diese erstmal etwas ungewöhnlich wirkenden Fragen sind es, die große Unterschiede machen, erklärt eine Autorin. Dabei geht es um Mikrofeminismus. Aber was bedeutet das im Alltag? Die MOPO hat den Selbsttest gemacht – und zeigt Chancen und Gefahren!
<br<

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test