Lebensmittelvergiftung? Kinder aus Hamburg sterben im Urlaub, Eltern im Krankenhaus

Zwei Kinder sterben in Istanbul vermutlich an einer Lebensmittelvergiftung, die Eltern kämpfen um ihr Leben. Berichten zufolge ist die Familie aus Hamburg und war zu Besuch in der Stadt.

Zwei Kinder im Alter von drei und sechs Jahren sind in Istanbul mutmaßlich an einer Lebensmittelvergiftung gestorben. Sie seien am Dienstag in ein Krankenhaus eingeliefert worden und hätten trotz aller Bemühungen nicht gerettet werden können, teilte der stellvertretende Gesundheitsdirektor von Istanbul, Abdullah Emre Güner auf „X“ mit. Die Eltern werden demnach auf der Intensivstation behandelt.

Kinder starben in Istanbul: Waren Muscheln die Ursache?

Die Familie sei zu Besuch in der Stadt gewesen und habe in einem Hotel in der Altstadt übernachtet. Medienberichten zufolge handelt es sich um eine Familie aus Hamburg und um deutsche Staatsbürger.

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, die Familie sei am Sonntag angereist und habe den Ermittlungen zufolge am Montag Muscheln bei einem Straßenhändler sowie in einem Restaurant gegessen. Am Tag danach seien sie wegen Erbrechen und Übelkeit in einem Krankenhaus behandelt und zunächst entlassen worden.

Rettungskräfte seien später zum Hotel gerufen worden, weil Mutter und Tochter leblos aufgefunden wurden. Die zuständige Behörde leitete eine Untersuchung ein. (dpa/mp)