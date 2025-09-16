Brand in Hamburg: Feuerwehr rettet drei Bewohner – einer lebensgefährlich verletzt

Schock am frühen Abend in Jenfeld! In der Straße Elfsaal kam es am Dienstag gegen 19 Uhr zu einem heftigen Küchenbrand – ein junger Mann (28) schwebt in Lebensgefahr!

Dichter Qualm drang aus dem Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, als die Feuerwehr eintraf. Wohnung und Treppenhaus waren bereits komplett verraucht – der Brandherd: eine Küche.

Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich noch fünf Menschen im Haus. Die Retter bargen drei von ihnen, zwei weitere konnten sich selbst in einen sicheren Bereich retten. Einer der Geretteten wurde lebensgefährlich verletzt und sofort ins Krankenhaus gebracht. Über den Zustand der anderen beiden ist noch nichts bekannt.

Der Brand selbst war schnell unter Kontrolle, die Wohnung wurde gründlich gelüftet. Jetzt ermittelt die Polizei: Wie konnte es zu dem Feuer kommen?