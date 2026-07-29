Für Müllsünder wird es in Hamburg demnächst richtig teuer (Symbolbild). picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

Ob weggeworfene Zigarettenkippen und Kaugummis, illegaler Sperrmüll und Fastfood-Verpackungen: Hamburg geht ab August deutlich konsequenter gegen Müllferkel vor. Ab dann greift der neue Bußgeldkatalog, der es in sich hat. Jetzt muss nur noch der Kontrolldruck erhöht werden, dann wird Hamburg vielleicht bald wieder sauberer. Die MOPO zeigt die Liste der neuen Bußgelder.

Die Stadtreinigung hat immer mehr mit weggeworfenem Müll auf Straßen und in Grünanlagen zu kämpfen. Ebenso mit illegalem Grillen und großen Sperrmüll-Ansammlungen in Wohngebieten. Deshalb sollen jetzt die Bußgelder drastisch angehoben werden. Wer eine Kippe oder To-go-Verpackungen wegwirft, der kann mit 300 Euro belangt werden, bei einem Kaugummi sind es 150 Euro.

Sperrmüll am Straßenrand: Hamburg nimmt 16.000 Euro Bußgeld

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Große Mengen Sperrmüll zu entsorgen, statt bei der Stadtreinigung einen Termin zu buchen, kann bis zu 16.000 Euro kosten. Dabei gibt es einen Ermessensspielraum für die Kontrolleure. „Wenn beispielsweise eine Person erstmalig achtlos einen To-go-Becher entsorgt, dürfte es eher in Richtung 35 Euro gehen“, so Bukea (Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft)-Sprecher Philip Wenzel.

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„Kommt es zu Wiederholungstaten, steigt die Strafe an.“ Entscheidend sei auch der weitere Kontext: „Ein bewusster Wurf in die Alster wird höher bestraft als das Liegenlassen von Müll auf einer Parkbank.“

Katharina Fegebank, Senatorin für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft, sagt: „Beim Müll auf unseren Straßen und Parks greifen wir künftig deutlich stärker durch – denn wer Kippen, Becher oder Sperrmüll einfach liegen lässt, schadet der Allgemeinheit. Für uns ist klar: Sauberkeit und Naturschutz gehören zusammen und wir werden den Bußgeldrahmen stärker ausschöpfen.”

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Harte Strafen für „To-go“-Müll, Kaugummis und Sperrmüll

Ein Schwerpunkt der Überarbeitung liegt auf dem schärferen Vorgehen gegen Müll und Kleinabfälle (Littering) im öffentlichen Raum: