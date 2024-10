Er träumt von der Herrschaft des Islam, wird als Kopf einer verbotenen islamistischen Bewegung vermutet und soll sehr freigiebig Atteste verteilen: Nachdem die MOPO und weitere Medien über die mutmaßliche Nähe des Steilshooper Hausarztes Dr. Omar Samadzade zur in Deutschland verbotenen Bewegung Hizb ut-Tahrir (HuT) berichtet haben, droht dem Mediziner die Kündigung seiner Praxisräume. Auf dem TikTok-Kanal seiner Praxis geht der 51-Jährige jetzt in die Offensive und postet nahezu täglich neue Videos, in denen Patienten begeisterte Bewertungen des Allgemeinmediziners hinterlassen. Viel helfen wird dieses durchschaubare Manöver jedoch nicht.