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Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten

Das Hotel „Vier Jahreszeiten“ an der Hamburger Binnenalster. Foto: Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg

  • Neustadt

Doppelte Auszeichnung für Hamburgs bestes Hotel

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Hamburgs Luxus-Herberge an der Binnenalster kann sich über gleich zwei Preise freuen: Das „Vier Jahreszeiten“ wurde vom renommierten Hotelranking „Die 101 Besten“ als „Hotel Of The Year“ ausgezeichnet – und der Chef des „Nikkei Nine“ darf sich jetzt „Restaurant Manager Of The Year“ nennen.

In dem Ranking kürt das Schweizer Unternehmen Institute for Service and Leadership Excellence (ISLE) die Top-Unterkünfte in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol. Mit der Verleihung des Preises „Hotel of the Year“ darf sich das „Vier Jahreszeiten“ am Neuen Jungfernstieg nun als bestes Hotel im deutschsprachigen Raum betrachten.

Matthias Förster leitet das Restaurant „Nikkei Nine“. Patrick Sun
Matthias Förster leitet das Restaurant „Nikkei Nine“.
Matthias Förster leitet das Restaurant „Nikkei Nine“.

„Vier Jahreszeiten“ in Hamburg ist „Hotel of the Year“

Der geschäftsführende Direktor Ingo C. Peters gab das Lob an seine Mitarbeiter weiter: „Die Fachjury würdigt damit das Engagement und den Einsatz des gesamten Teams im Haus“, sagte er anlässlich der Verleihung in Luzern. „Jeder von uns ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir diese Philosophie leben und erlebbar machen.“

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In dasselbe Horn stieß auch Matthias  Förster, seit fast zehn Jahren Gastgeber im hoteleigenen japanisch-peruanischen Restaurant „Nikkei Nine“, der als „Restaurant Manager of the Year“ ausgezeichnet wurde. „Wir möchten jeden Abend ein Erlebnis schaffen, das unsere Gäste inspiriert und verbindet – authentisch, weltoffen und voller Lebensfreude“, sagte er in einer Mitteilung des Hauses. „Das ist nur als Teamarbeit möglich.“ (tst)

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