Doppelbelegung, Wartelisten: Hamburgs Untersuchungsgefängnisse platzen aus allen Nähten

Doppelt belegte Zellen, Wartelisten für Knast-Sportangebote: Hamburgs Untersuchungsgefängnisse platzen aus allen Nähten. Nach Recherchen des NDR hat sich die Zahl der Untersuchungsgefangenen in der Hansestadt seit 2014 nahezu verdoppelt! Und das, obwohl es immer weniger Straftaten gibt. Wie kann das sein?

Der NDR hat bei allen 16 Justizministerien der Länder nachgefragt. Ergebnis: Deutschlandweit ist die Zahl der Untersuchungshäftlinge seit 2014 um 25 Prozent gestiegen. In Hamburg sogar um 87 Prozent.

Viele Zellen sind doppelt belegt

Die Gründe sind vielfältig: die verstärkte Bekämpfung einzelner Straftaten, lange Verfahren und die zugenommene Zahl ausländischer Tatverdächtiger. Bei Ausländern werde häufiger auf Fluchtgefahr als Haftgrund entschieden – vor allem, wenn sie keinen festen Wohnsitz und keine sozialen Bindungen in Deutschland haben, so der NDR.

Am Beispiel der Untersuchungshaftanstalt am Holstenglacis wird deutlich, was der Anstieg bedeutet: Hier sind laut dem Sender aktuell 465 Menschen inhaftiert. Doch nur für 120 von ihnen gebe es Jobs. Für sportliche Angebote oder Kochkurse gebe es Wartelisten. Sogar die Zellen seien zum Teil doppelt belegt.

Nur zwei Stunden Besuchszeit im Monat

Besonders hart für die Knackis: Weil Beamte für die Aufsicht fehlen, gibt es oft nur zwei Stunden Besuchszeit für die Gefangenen – pro Monat!

Auffällig sind laut NDR die großen regionalen Unterschiede bei der Zahl der Untersuchungsgefangenen. Hamburg habe dabei eine Spitzenstellung. Bezogen auf die Einwohnerzahl habe die Hansestadt mit weitem Abstand die meisten U-Häftlinge aller Bundesländer. Mehr als doppelt so viele wie der Bundesdurchschnitt und zwei Drittel mehr als Berlin, das den zweiten Rang unter den Ländern einnimmt.