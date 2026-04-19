Dom-Macher sind glücklich über Besucherzahlen – obwohl…

Zufriedene Schausteller beim Hamburger Dom. Rund 1,3 Millionen Menschen sind über das große Volksfest auf dem Heiligengeistfeld geschlendert. Der Vergleich zum Vorjahr fällt allerdings nicht so gut aus.

Maßgeblich für den Erfolg war insbesondere die außergewöhnlich starke Besetzung mit spektakulären Fahrgeschäften – allen voran die Rückkehr des Olympia Looping nach 14 Jahren, hieß es. Allerdings: Im vergangenen Jahr waren mit rund 1,4 Millionen noch etwas mehr Besucher auf dem Frühlingsdom.

Hamburger Dom: Schausteller ziehen positive Bilanz

Die Schausteller sind mit den diesjährigen Zahlen zufrieden und ziehen eine durchweg positive Bilanz. „1,3 Millionen Gäste sind ein klares Signal: Der Frühlingsdom bleibt ein echter Publikumsmagnet. Die Kombination aus spektakulären Fahrgeschäften, lang ersehnten Comebacks und familienfreundlichen Angeboten hat viele Menschen begeistert“, sagte Sascha Belli, der Vorsitzende des Landesverbandes des Ambulanten Gewerbes und der Schausteller Hamburg, laut Mitteilung. Mit diesem Frühlingsdom sei ein starker Saisonauftakt gelungen.

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Das Volksfest wird dreimal im Jahr auf dem Heiligengeistfeld auf St. Pauli veranstaltet. Als Nächstes steht der Sommerdom an. Der startet am 24. Juli und wird in diesem Jahr um eine Woche verlängert. Er endet damit erst am 30. August.