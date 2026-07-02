Das „Docks“ ist seit 1988 ein fester Bestandteil in Hamburgs Musikszene. Doch der Mietvertrag des legendären Musikclubs am Spielbudenplatz endet. Nun könnte es zu einem Neuanfang im Hamburger Osten kommen. In die Räume zieht vorübergehend ein sehr bekannter Hamburger Club.

Das „Docks“ ist eine Kulturinstitution in Hamburg: Rund 120 Konzerte sowie mehr als 100 Partyveranstaltungen fanden allein im Jahr 2025 an der Adresse am Spielbudenplatz statt. Doch schon im kommenden Frühjahr soll Schluss sein – zumindest an dieser Adresse.

Mietvertrag des „Docks“ endet im kommenden Frühjahr

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Da der Mietvertrag des „Docks“ zum 31. März 2027 endet, steht dem Club ein Umzug bevor. Die neue Location: an der Hamburger Meile in Barmbek-Süd. Dort hat die Betreibergesellschaft eine rund 700 Quadratmeter große Fläche angemietet, wie das „Abendblatt“ zuerst berichtete. Zuletzt wurde dort die Bar „Rouge – Club de Paris“ betrieben. Wie „Docks“-Geschäftsführer Benjamin Steinicke sagte, sei allerdings noch nicht final geklärt, unter welchem Namen der Musikclub am neuen Standort eröffnen wird.

Rückenwind gibt es aus der Politik. In einem gemeinsamen Antrag sprechen sich SPD und Grüne für den Umzug aus. „Das ,Docks‘ gehört seit Jahrzehnten zu den prägenden Musik- und Veranstaltungsorten unserer Stadt“, sagt Hansjörg Schmidt, Sprecher für Kreativwirtschaft der SPD-Fraktion. Der neue Standort biete die Chance, den Club langfristig zu sichern und gleichzeitig das kulturelle Angebot im Hamburger Osten auszubauen.

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Neue Location hat Platz für 1000 Besucher

Auch René Gögge, kulturpolitischer Sprecher der Grünen, begrüßt die Pläne. Durch den neuen Standort ist der Club „nicht nur gut an den Nahverkehr angebunden, sondern auch besonders attraktiv für Menschen, die abseits der Reeperbahn ein vielfältiges Musik- und Kulturprogramm erleben möchten“.

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Die neue Location soll Platz für knapp 1000 Besucher bieten. Geplant ist zunächst ein Mietvertrag über zehn Jahre mit einer Option auf weitere fünf Jahre. Nach Angaben der Regierungsfraktionen wollen die Betreiber rund 2,1 Millionen Euro Eigenkapital in den neuen Standort investieren – unter anderem in Barrierefreiheit sowie umfangreiche Schallschutzmaßnahmen. Zusätzlich soll der Club mit bis zu 250.000 Euro aus dem Sanierungsfonds Hamburg 2030 unterstützt werden. Über den Antrag entscheidet die Hamburgische Bürgerschaft am 1. Juli.

„Markthalle“ zieht vorübergehend in die „Docks“-Räumlichkeiten

Am bisherigen Standort am Spielbudenplatz wird es unterdessen nicht lange ruhig bleiben. Dort soll vorübergehend die „Markthalle“ einziehen, während ihr eigenes Gebäude am Klosterwall nahe des Hauptbahnhofs bis voraussichtlich 2030 saniert wird. Anschließend soll auch die „Docks“-Fläche modernisiert und neu ausgeschrieben werden.

Ganz unumstritten sind die Umzugspläne allerdings nicht. Nach Angaben des „Abendblatts“ warnt der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Julian Herrmann vor möglichen Belastungen für die Anwohner. Er befürchtet mehr Lärm, nächtliche Menschenansammlungen, Vermüllung und Wildpinkler. Aus seiner Sicht sei der Standort für eine Veranstaltungsstätte dieser Größe nicht geeignet. „Aus meiner Sicht ist dieser Standort für eine derart große Eventlocation schlicht ungeeignet“. (mwi)