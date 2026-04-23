Direktverbindung ab Hamburg: Flixbus steuert jetzt beliebte Metropole an

Ab Hamburg gibt es ab sofort eine neue Direktverbindung mit dem Fernbus nach London. Der Anbieter Flixbus fährt die Strecke täglich ohne Umstieg. Die Fahrt mit dem Bus soll deutlich klimaschonender als ein Flug sein – hat allerdings einen Haken.

Und das ist die lange Reisezeit: 19 Stunden müssen die Fahrgäste ihr Sitzfleisch strapazieren. Ein Flug von Fuhlsbüttel nach Heathrow dauert gerade mal 90 Minuten – soll dafür laut Flixbus aber bis zu zehnmal klimaschädlicher sein, wenn man die durchschnittlichen CO 2 -Emissionen pro Passagier und Kilometer zugrundelegt.

Bus nach London: täglich ab Hamburg

Los geht es mit dem Bus jeweils um 12.55 Uhr am ZOB nahe des Hauptbahnhofs. Unterwegs hält er in Bremen, Dortmund, Essen, Düsseldorf, Brüssel und Lille. Den Ärmelkanal überquert der Bus per Fähre zwischen Calais und Dover. Die Ankunft in London ist für 7 Uhr Ortszeit vorgesehen. Die Endstation liegt zentral an der Victoria Station.

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Tickets gibt’s auf der FlixBus-Website, in der App und an offiziellen Verkaufsstellen. Die Preise variieren stark je nach Reisetag, die meisten Angebote liegen zwischen etwa 60 und 120 Euro (einfache Fahrt). (tst)