Direktflug ab Hamburg: Eurowings fliegt beliebtes Urlaubsziel wieder an

Es ist ein beliebtes Reiseziel für alle Bade- und Tauchfreunde: Marsa Alam. Die ägyptische Küstenstadt kehrt zurück auf das Radar von Eurowings. Ab Ende Oktober fliegt die Fluggesellschaft die Stadt wieder regelmäßig nonstop von Hamburg aus an.

Wie Eurowings bekannt gab, wird das beliebte ägyptische Urlaubsziel nach mehrjähriger Pause ab dem 28. Oktober 2025 wieder angeflogen. „Die Direktverbindung mit Eurowings ist eine ideale Ergänzung unseres bestehenden Streckennetzes zu beliebten Sonnenzielen – in diesem Fall sogar ganzjährig mit Badegarantie“, sagt Gesa Zaremba, Leiterin der Abteilung „Airline & Traffic Development“ am Hamburg Airport.

Per Direktflug geht es zweimal wöchentlich in die Sonne

Die Flüge starten jeweils dienstags und freitags um 10:50 Uhr und brauchen bis zur Ankunft in Ägypten ungefähr fünf Stunden. „Damit gelangen Reisende komfortabel und ohne Umstieg direkt an das beliebte Urlaubsziel am Roten Meer“, so Eurowings.

Marsa Alam ist eine Kleinstadt an der Ostküste Ägyptens. Der Ort ist bekannt für seine Korallenriffe und Sandstrände. Im Sommer steigen die Temperaturen auf bis zu 40 Grad, im Winter sinken sie selten unter 20 Grad. Von Hamburg aus fliegt Eurowings außerdem die ägyptischen Städte Kairo und Hurghada an.(esk)