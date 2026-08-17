Wer macht denn sowas?! Schock für die Betreiberin der „Crumble Bar“: Diebe räumen die frisch aufgefüllte Eistruhe leer – gleich zwei Mal in wenigen Stunden.

Diebe bedienen sich nachts an der Eistruhe der „Crumble Bar“ auf dem Rathausmarkt – und das zwei Mal in kürzester Zeit. Die Inhaberin reagiert schlagfertig.

„Wir wurden beklaut“, sagt Anisha Degens zur MOPO. Die 52-Jährige betreibt die „Crumble Bar“ in einem der Rathaus-Pavillons. Hier verkauft sie Schälchen mit Crumble, Apfelkompott und Vanillesoße. Im Sommer gibt es auch Vanilleeis dazu.

Diebe klauen Vanilleeis der „Crumbe Bar“ auf dem Rathausmarkt

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Die „Crumble Bar“ auf dem Rathausmarkt wurde beklaut. Crumble Bar

Doch jetzt der Schock: „Gleich zwei mal, Freitag- und Sonntagnacht, hat jemand das Schloss unserer Eistruhe geknackt und das frisch aufgefüllte Eis mitgenommen“, erzählt Degens. Das Eis lagere sie aus Platzgründen vor dem Pavillon, allerdings mit einem Schloss gesichert.

Auf Instagram zeigt sie ein Foto der leeren Truhe – und schreibt dazu: „Wir hoffen einfach mal, dass es bei den Temperaturen wenigstens geschmeckt hat.“ Anisha Degens ruft Zeugen auf, sich zu melden. Das Eis habe jeweils einen Wert von rund 80 Euro gehabt. Anzeige habe sie aber nicht erstattet.

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Besonders ärgerlich: Einbrecher hatten die „Crumble Bar“ schon mal im Visier. Erst im März rissen Unbekannte den Rollladen mutwillig heraus – und verwüsteten den kleinen Stand.

Doch trotz allen Ärgers es gibt auch gute Nachrichten. Anisha Degens verkündet: „Unsere Eistruhe ist mittlerweile natürlich wieder voll – Crumble mit Eis ist also selbstverständlich kein Problem.“