Ein paar Hundert Meter weiter quälen sich am ZOB Drogenabhängige von Schuss zu Schuss. Doch hier, auf einer Terrasse an der Außenalster, ist davon nichts zu spüren: Auf einem pinken Teppich stehen pinke Tische mit pinken Parfumfläschchen und pinken Blumen, Frauen mit pinken Limonaden in der Hand blicken übers Wasser. Eine pinke Scheinwelt – das Leid der Großstadt scheint an diesem Ort wie ausgeschaltet. Im Hintergrund läuft Lounge-Musik. Am Donnerstag hat in Hamburg ein Pop-up-Café der französischen Luxusmarke Dior eröffnet – eine PR-Aktion, die nur zwei Tage lang dauert. Zwischen Flakons und Handtaschen zeigt sich: Luxus boomt.





