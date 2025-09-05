Alles so schön pink hier! Warum Dior plötzlich ein Café an der Alster eröffnet
Ein paar Hundert Meter weiter quälen sich am ZOB Drogenabhängige von Schuss zu Schuss. Doch hier, auf einer Terrasse an der Außenalster, ist davon nichts zu spüren: Auf einem pinken Teppich stehen pinke Tische mit pinken Parfumfläschchen und pinken Blumen, Frauen mit pinken Limonaden in der Hand blicken übers Wasser. Eine pinke Scheinwelt – das Leid der Großstadt scheint an diesem Ort wie ausgeschaltet. Im Hintergrund läuft Lounge-Musik. Am Donnerstag hat in Hamburg ein Pop-up-Café der französischen Luxusmarke Dior eröffnet – eine PR-Aktion, die nur zwei Tage lang dauert. Zwischen Flakons und Handtaschen zeigt sich: Luxus boomt.
