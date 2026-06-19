Dino Hermann fordert: „Ein Tag schulfrei für alle Kinder“

Was würde HSV-Maskottchen Dino Hermann machen, wenn es einen Tag alles in Hamburg entscheiden könnte? Der große MOPO-Fragebogen.

Dino Hermann ist seit mehr als 20 Jahren das Maskottchen des HSV. picture alliance / Eibner-Pressefoto | Marcel von Fehrn

Seit mehr als 20 Jahren ist Dino Hermann das Maskottchen des HSV. Mit seinem Klub jubelte der 2,10 Meter große Glücksbringer gerade erst über den Klassenerhalt. Doch nicht nur Fußball ist für ihn eine Herzensangelegenheit, wie er in den Antworten des MOPO-Fragenbogens verrät.

1. Wenn Sie einen Tag alles in Hamburg entscheiden könnten, worum würden Sie sich kümmern?

Ich würde allen Kindern einen Tag schulfrei geben und mit allen ein Fußballturnier im Stadion durchführen und ihnen den wunderschönen Volkspark zeigen.

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2. Wer ist Ihr Lieblingshamburger?

Da gibt es eine Menge. Natürlich Uwe Seeler, Merlin Polzin und Oma Eva – und noch viele mehr.

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HSV-Legende Uwe Seeler (1936-2022) Stefan Hoyer

3. Welches ist Ihr liebstes Hamburg-Klischee – und was ist dran?

Wenn man strahlenden Sonnenschein erwartet, ist Hamburg vielleicht nicht die erste Adresse. Aber gegen die flüssige Sonne kann man sich auch super kleiden. Mein Lieblingsschneider hat mir zum Beispiel aus einer alten Lkw-Plane einen tollen Regenponcho genäht. Den trage ich immer bei Schietwetter.

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Das isst Dino Hermann gern

4. Welche Hamburger Spezialität ist unverzichtbar – und welche völlig überschätzt?

Ich liebe Franzbrötchen, und ich kann absolut nicht verstehen, dass es Menschen gibt, die das gar nicht kennen. Haben die keine Bäckerei bei sich zu Hause? Mit Labskaus dagegen kann ich nicht so viel anfangen. Zu viele Geschmäcker auf einmal, da bevorzuge ich eine gute Pizza.

5. Welcher Hamburger Stadtteil ist der schönste?

Rotherbaum, wo unser HSV fest verwurzelt ist. Dort kann man so wunderbar durch grüne Straßen zur Alster spazieren.

6. An welchem Ort in Hamburg geht Ihnen das Herz auf?

Wenn im Volksparkstadion alles in blauem Licht erstrahlt, die Vereinshymne abgespielt wird und die Fans kurz vor Anstoß ihre HSV-Schals zeigen und alle gemeinsam singen. Dieser Moment ist für mich jedes Mal aufs Neue unbeschreiblich.

7. Worüber mussten Sie zuletzt richtig lachen?

Als ich den Marathon in Hamburg besucht habe, um die Läuferinnen und Läufer anzufeuern, hatte ein Läufer einen kleinen Kuschelhermann im Rucksack. Das sah so lustig aus, dass ich auf dem Boden lag vor Lachen.

8. Welcher Charakterzug nervt Sie an sich selbst?

Ich bin total ungeduldig. Ganz besonders im Winter kann ich kaum abwarten, bis endlich Weihnachten ist.