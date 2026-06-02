Dim Sum-Lokal in Hamburg: Aus nach zehn Jahren – das ist der Grund

Dumplings und handgemachte chinesische Nudeln – seit fast zehn Jahren gibt es das Lokal „Some Dim Sum“ in Eimsbüttel. Fans der asiatischen Küche können hier auch Workshops buchen. Doch nun verkündet der Betreiber das endgültige Aus: „Es waren anstrengende und zehrende Jahre“.

Mit einem langen Statement meldet sich Betreiber Benjamin Heine persönlich bei seinen Gästen – und gibt das Ende des „Some Dim Sum“ in der Weidenallee 60 (Eimsbüttel) bekannt. Am 14. Juli sei definitiv Schluss. „Das Some Dim Sum wird es danach in keiner Form weitergeben“, so Heine bei Social Media. „Es waren wunderbare Jahre – Jahre, die ich nicht missen möchte. Ich habe hier meinen Traum vom eigenen Restaurant verwirklicht.“

Das Lokal „Some Dim Sum“ in Hamburg schließt für immer

Der Küchenchef gibt hier auch Dumpling-Workshops, in denen er die Falttechniken erklärt. Außerdem verkauft er tiefgekühlte „Frozen Dumplings“ zum Abholen. Die Teigtaschen sollen „wie aus den Garküchen Hongkongs“ schmecken.

Doch seit Corona seien es auch „anstrengende und zehrende Jahre“ gewesen. „Für mich ist es einfach an der Zeit, was Neues zu machen“, so Heine. Und die Gäste zeigen sich bestürzt: „So schade! Werd’s, wenn ich in Hamburg bin, total vermissen“, kommentiert jemand. Oder auch: „Das tut mir so leid. Für euch und auch für mich“.

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Bis zum Ende wünscht sich Benjamin Heine aber, noch möglichst viele Gäste zu begrüßen. In den kommenden sechs Wochen soll es Best-of-Gerichte aus den vergangenen zehn Jahren geben wie Korean Fried Chicken oder Schweinebauch. „Das Lager ist voll, wir sind definitiv bereit für euch“.