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Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) bei der Präsentation der digitalen S-Bahn im Jahr 2021.

Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) bei der Präsentation der digitalen S-Bahn im Jahr 2021. Foto: picture alliance/dpa/Marcus Brandt

paidDigitale S-Bahn: Hamburgs Milliarden-Projekt für Pünktlichkeit in der Warteschleife

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Mehr Züge und eine höhere Pünktlichkeit sind das Ziel von Deutscher Bahn und Stadt Hamburg. Grundlage dafür soll die Digitalisierung des S-Bahn-Betriebs sein – eine milliardenschwere Mammutaufgabe. 2021 wurden die ersten vier digitalen S-Bahn-Züge vorgestellt, eine Erweiterung der Flotte ist seither nicht erfolgt. Das Vorhaben liegt zudem nicht mehr im ursprünglichen Zeitplan. Auch bei der neuen Linie S4 gibt es Verzögerungen.


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