Mehr Züge und eine höhere Pünktlichkeit sind das Ziel von Deutscher Bahn und Stadt Hamburg. Grundlage dafür soll die Digitalisierung des S-Bahn-Betriebs sein – eine milliardenschwere Mammutaufgabe. 2021 wurden die ersten vier digitalen S-Bahn-Züge vorgestellt, eine Erweiterung der Flotte ist seither nicht erfolgt. Das Vorhaben liegt zudem nicht mehr im ursprünglichen Zeitplan. Auch bei der neuen Linie S4 gibt es Verzögerungen.





