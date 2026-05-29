Digitale S-Bahn: Hamburgs Milliarden-Projekt für Pünktlichkeit in der Warteschleife
Mehr Züge und eine höhere Pünktlichkeit sind das Ziel von Deutscher Bahn und Stadt Hamburg. Grundlage dafür soll die Digitalisierung des S-Bahn-Betriebs sein – eine milliardenschwere Mammutaufgabe. 2021 wurden die ersten vier digitalen S-Bahn-Züge vorgestellt, eine Erweiterung der Flotte ist seither nicht erfolgt. Das Vorhaben liegt zudem nicht mehr im ursprünglichen Zeitplan. Auch bei der neuen Linie S4 gibt es Verzögerungen.
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