Dieses „Taubenloft“ soll ein Vogelproblem in Hamburg lösen

Nicht nur an Bahnhöfen und in Fußgängerzonen, auch auf den Parkdecks von Einkaufszentren sind Tauben omnipräsent und sorgen für jede Menge Dreck. Ein sogenanntes „Taubenloft“ soll die Plage jetzt auf dem Dach der Marktplatz Galerie in Bramfeld eindämmen – inklusive einer angeblich besonders tierfreundlichen Art der Bestandsregulierung.

Wie die Unternehmensgruppe Hermann Friedrich Bruhn, die die Marktplatz Galerie betreibt, am Montag mitteilte, steht das sogenannte „Taubenloft“, ein umgebauter Schiffscontainer mit spezieller Inneneinrichtung, seit Ende September auf dem Parkdeck. Die Firma will den Taubenbestand auf dem Dach eindämmen, unterstützt werden sie dabei vom Verein „Hamburger Stadttauben“.

Graffiti-Künstler gestaltet Container mit Comic-Tauben

Seit dem Beginn der Zusammenarbeit mit dem Verein im Frühjahr 2024 seien mehr als 1.500 Eier an dem Standort und in dessen Umfeld gegen Attrappen ausgetauscht worden, heißt es in der Mitteilung. Dies sei eine tierfreundliche Art der Bestandsregulierung. Zudem würden die Tauben gefüttert und betreut.

„Das Taubenloft ist ein weiterer Schritt unserer Nachhaltigkeitsoffensive“, sagt Kay Brahmst vom EKZ-Betreiber. Man wolle „einen Beitrag zum Tierwohl und zur Lebensqualität in der Stadt leisten. Deshalb prüfen wir bereits die Aufstellung von weiteren Taubenlofts auf unseren Immobilien.“

Das könnte Sie auch interessieren: TikTok-Challenge zerstört Straßenschild an der Alster

Gestaltet wurde der Container von außen mit Comic-Tauben vom Hamburger Graffiti-Künstler Vincent Schulze. Daneben soll bald auch eine Wildblumenwiese entstehen – für „mehr Biodiversität im urbanen Raum“. (prei)