Hamburg will es tatsächlich noch einmal wissen: Die Stadt bewirbt sich erneut um die Austragung der Olympischen und Paralympischen Spiele. Die großen Pläne beinhalten unter anderem ein neues Leichtathletikstadion im Volkspark. Doch schafft es Hamburg diesmal, seine Bürger zu überzeugen? Die MOPO zeigt auf, was der Senat plant, was Befürworter und Gegner dazu sagen, wie die Chancen stehen und wie es jetzt weitergeht.