Süchtige, Obdachlose und psychisch Erkrankte – rund um den Hamburger Hauptbahnhof halten sich viele Menschen in Not auf. Ein neues Hilfsprojekt nahe der Drogenberatungsstelle „Drob Inn“ soll sich jetzt speziell um obdachlose Menschen mit Suchterkrankungen kümmern. Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) stellte die Einrichtung am Mittwoch vor. Die MOPO war vor Ort und zeigt, wer hier einziehen soll, wie den Süchtigen geholfen wird und welches bundesweit einmalige Projekt hier noch geplant ist.

