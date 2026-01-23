Hamburger Einkaufszentrum startet Gratis-Aktionstag – das steckt dahinter

Das Mercado Altona wird künftig regelmäßig zum Treffpunkt für Spielbegeisterte: Mit dem neuen, kostenfreien „Mercado Spieletag“ lädt das Einkaufszentrum Nachbarn, Familien und Senioren zum gemeinsamen Spielen ein.

Der Aktionstag findet an jedem letzten Freitag im Monat von 16 bis 20 Uhr auf der Fläche von „oh! Fisch“ statt. Los geht es also bereits am 30. Januar. In Kooperation mit Hartfelder Marken-Spielzeug stehen Brett- und Gesellschaftsspiele bereit – begleitet von einem Spiele-Coach, der den Einstieg erleichtert. Anmeldung oder Kosten fallen nicht an.

„Mercado“-Chefin: „Menschen haben das Bedürfnis, Zeit miteinander zu verbringen“

Ziel sei es, generationenübergreifende Begegnungen zu fördern und einen bewussten Gegenpol zum digitalen Alltag zu schaffen.

Das könnte Sie auch interessieren: Warum Hamburgs neuer „Katzentempel“ später fertig wird – „waren zu euphorisch“

„Wir merken immer wieder, wie groß das Bedürfnis der Menschen ist, Zeit miteinander zu verbringen, die über den reinen Konsum hinausgeht. Mit dem Spieletag bieten wir dafür nun eine ganz neue, spielerische Fläche“, erklärt die stellvertretende Centermanagerin Sandra Ehrig. (rei)