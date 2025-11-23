Dieses Duo will Steffen Henssler besiegen: „Türkische Küche ist mehr als Döner“

Steffen Henssler nimmt es jetzt mit ganz Europa auf: In der neuen Vox-Show „Europa grillt den Henssler“ fordern ihn gelernte Köche und Promis aus 16 europäischen Ländern heraus – und wollen ihn mit traditionellen Gerichten bezwingen. Den Auftakt macht der Wahlhamburger Koral Elci, gemeinsam mit DJ Mousse T. Sie vertreten die türkische Küche – mit einem ganz speziellen Gericht.

Am 23. November um 20.15 Uhr startet die neue Fernsehshow (Vox). Die Herausforderer geben das Traditionsgericht vor, Steffen Henssler muss es parallel kochen – ohne das Rezept zu kennen. Die Jury aus Alexander Herrmann, Jana Ina Zarrella und Ali Güngörmüş bewertet die Duelle.

„Europa grillt den Henssler“: Koch aus Hamburg tritt gegen Steffen Henssler an

Den Auftakt macht Koch und Gastronom Koral Elci, er wurde in Ankara geboren. „Die türkische Küche ist weit mehr als Döner und Lahmacun“, sagt er. „Ich möchte zeigen, wie vielfältig, raffiniert und bodenständig die traditionelle Küche meiner Heimat ist.“

Mit Mousse T. brutzelt er das Gericht İçli Köfte – mit Hackfleisch gefüllte Bulgur-Bällchen. „Das ist eine gut gewürzte Hackmasse mit crunchy Hülle“, sagt Koral Elci zur MOPO. Dafür werde das Hack mit Nüssen, Petersilie, Kumin, Piment und Zimt vermischt. „Das hat richtig Spaß gemacht. Mousse T. ist ein talentierter Küchenpartner“, so Elci.

Und wie hat sich Steffen Henssler geschlagen? Viel darf noch nicht verraten werden. Doch Henssler kämpfte mit der komplizierten Teigform. „Meine Oma wäre nicht glücklich“, so Elci in der Sendung. Und Juror Ali Güngörmüş urteilt später kritisch über eine der Kreationen: „Das ist ein Herzensgericht – und hier sind es ein bisschen getürkte İçli Köfte.“

Hamburgs prominenter Koch Steffen Henssler (53)

Koral Elci lebt seit 1999 in Hamburg und gründete 2009 die „Kitchen Guerilla“, eine Agentur für Events und Catering. Außerdem betreibt er das „Bistro 149“ im „Montblanc Haus“ in Lurup und die moderne Kantine „Table Dot“ in der Willy-Brandt-Straße 59 (Altstadt). Die Kantine ist für Jedermann geöffnet, es gibt Nudelgerichte, Mezze, Bowls bis hin zu Hausmannskost – und einen Pizzaofen.

„Wenn ich Menschen etwas geben kann, das ihnen guttut, dann habe ich alles erreicht“, sagt Elci. Ob er auch Steffen Henssler schlagen kann, wird sich zeigen.