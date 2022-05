Dieses beliebte Sommerziel wird jetzt ab Hamburg angeflogen

Abflug an die Costa Blanca! Ab sofort bietet die Airline Eurowings jeden Samstag eine Direktverbindung zwischen Hamburg und der spanischen Küstenstadt Alicante an. Ab Juni fliegen die Maschinen zusätzlich an jedem Dienstag.

„Die Norddeutschen begeistern sich für Spanien-Urlaube. Umso schöner, dass wir mit der neuen Eurowings-Verbindung nach Alicante nun noch mehr Flexibilität bei den Flugzeiten anbieten können“, sagt Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport. Spanien-Urlaube lägen voll im Trend bei den Norddeutschen.

Eurowings fliegt direkt zwischen Hamburg und Alicante

„Alicante ist das perfekte Reiseziel für einen erholsamen Urlaub an der Costa Blanca, denn die quirlige Hafenstadt liegt in direkter Nähe zu malerischen Stränden am Mittelmeer“, sagt Behrens weiter. Rund 330.000 Menschen leben in der Stadt im Südosten Spaniens, die einst von griechischen Siedlern gegründet worden ist.

Der Direktflug von Hamburg nach Alicante startet im Mai jeden Samstag um 14.45 Uhr. Die Flugzeit beträgt etwa dreieinhalb Stunden. Ab Juni bedient Eurowings die Strecke zusätzlich jeden Dienstag mit Abflug um 14.55 Uhr in Hamburg.

Die Tickets kosten ab 49,99 Euro pro Strecke und sind online bei Eurowings selbst oder in Reisebüros erhältlich. (fbo)