Ein neuer Trendsport will Hamburg erobern: Pickleball vereint Elemente aus Tennis, Tischtennis und Badminton. Der Sport ist in den USA sehr beliebt, in Hamburg kann ihn nun vom 6. bis zum 9. Juni in der „Active City Arena“ auf dem Heiligengeistfeld jeder ausprobieren. Ich, die MOPO-Reporterin, habe den Test gewagt. Ist der Ballsport tatsächlich so einfach, wie mir Pickleball-Trainer Paul Maurer (50) verspricht? Am Ende weiß ich, was Schmerzen in den Oberschenkeln sind – und was es mit dem Wort Dinken auf sich hat.