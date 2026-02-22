Überquellende kleine Mülleimer und daneben bergeweise Verpackungen, Tüten und Essensreste: ein häufiges Bild auf Hamburger Straßen. Der Abfall lockt Ratten an, zudem weht vieles in Grünanlagen. Viele Bürger haben die Nase voll davon und so klingeln bei der Stadtreinigung die Telefone heiß. Die Meldungen zu überfüllten Papierkörben nehmen stark zu. Dabei stellt die Stadt immer mehr Mülleimer auf. Ein Grund für die Abfallberge ist ein neuer Trend.





