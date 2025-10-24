Picasso, Dürer, Rembrandt: Dieser Schatz entging der Hamburger Kunsthalle
Rembrandt, Dürer, Goya, Käthe Kollwitz und gleich mehrfach Picasso: Beim Auktionshaus Christie’s in London ist vergangene Woche ein Teil einer der weltweit besten Sammlungen von Meister-Zeichnungen und Druckgrafiken versteigert worden. Das Rekordergebnis: rund 11,5 Millionen Euro. Die Sammlung stammt aus Hamburg, und eigentlich sollte die exquisite Kollektion in der Kunsthalle ihren Platz finden, doch die Erben hatten offenbar andere Pläne.
