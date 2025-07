Dieser Laden soll Naschkatzen am Flughafen Hamburg glücklich machen

Der Hamburger Airport wird um einen Süßwaren- und Spezialitätenstore reicher: Ab sofort sollen durch den „Tamme Store“ Besucher:innen des Flughafens mit Kaffeespezialitäten, Süßigkeiten aus den USA und außergewöhnlichen Getränken versorgt werden.

Der Betreiber ist kein Unbekannter – Lars Tamme betreibt bereits mehrere EDEKA-Filialen in Hamburg und am Flughafen. Der neue „Tamme Store“ ist Teil des Modernisierungsprogramms „HAM Upgrade“ am Hamburger Airport. Das Ziel: noch mehr Service und vielfältige Angebote, wohl auch beim Shopping. Zumindest, wenn es nach Inhaber Lars Tamme geht: „‚Tamme Selection‘ ist ein Ort für Genießer, die das Besondere lieben“, meint er.

„Tamme Store“ am Flughafen: Breites Sortiment

Gelingen soll das durch ein Sortiment, das sowohl etablierte Marken als auch internationale Spezialitäten und Süßwaren in Übergröße anbietet. Auch an Souvenirs mit Hamburg-Bezug sowie Wein und Champagner soll es nicht mangeln.

Der Store bietet auch Spezialitäten aus den USA an. Oliver Sorg Der Store bietet auch Spezialitäten aus den USA an.

Das neue Geschäft ist im öffentlichen Bereich von Terminal 1 zu finden und Montag bis Sonntag von 9 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. (mg)