Ein Mann lebt seinen Traum: Von Haus aus ist Michael von Allesch Lehrer, doch dann traf ihn die Liebe auf den ersten Blick und er schlug einen ganz anderen Lebensweg ein. Ohne Sicherheit und Beamtenpension. Auf einer kleinen Insel in der Dove Elbe schuf er ein wahres Paradies: Deutschlands größte Kamelienzucht, und eine der größten in Europa. Doch heute hängen dunkle Wolken über seinem Lebenswerk.





