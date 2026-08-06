Mit einer Berührung am Flügel soll die Skulptur auf der Reeperbahn Glück bringen. Welche Idee dahintersteckt.

Auf der Reeperbahn steht nun ein Engel – und damit hat der Kiez ein Wahrzeichen mehr, das für die Geschichte des Viertels stehen soll. Am Mittag ist der „Engel von St. Pauli“ am Spielbudenplatz enthüllt worden. Die Skulptur des Bildhauers Thomas Jastram steht direkt vor dem Theater Schmidts Tivoli. Der „Engel von St. Pauli“ ist auch ein Ohrwurm aus dem Dauerbrenner-Musical „Heiße Ecke“, das seit knapp 23 Jahren in dem Theater aufgeführt wird.

Die Idee zu dem Engel hatte Theaterintendant Corny Littmann. Einst wurde die Straßenmissionarin Bertha Keyser vor 100 Jahren als „Engel von St. Pauli“ bezeichnet. Seitdem stehe der Engel als Symbol für alle, die Tag für Tag am sozialen Netz des Stadtteils stricken, sagte Littmann laut Mitteilung.

Skulptur soll zu einem Wahrzeichen St. Paulis werden

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Er hofft, dass die Figur – wie zuvor schon die Skulpturen von Bismarck, Hans Albers und den Beatles – zu einem Wahrzeichen des beliebten Stadtteils werden. Die Kosten im unteren fünfstelligen Bereich hat die Schmidts Tivoli GmbH übernommen.

Corny Littmann (l.) vom Schmidts Tivoli und der Künstler Thomas Jastram bei der Enthüllung der Skulptur. Lilli Förter/dpa

Der Rostocker Künstler Jastram, der mittlerweile in Hamburg lebt, hat mit dem Engel den Angaben zufolge nun erstmals eine Skulptur für seine Wahl-Heimat erschaffen. Viele seiner Figuren stehen in Mecklenburg-Vorpommern, beispielsweise in Rostock, Warnemünde, Sellin und Ribnitz-Dammgarten, aber auch im Harz, in Sachsen und in Hessen.

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Wie fast jede Skulptur hat übrigens auch der „Engel von St. Pauli“ eine Stelle, die Glück bringen soll. Dafür müsse man dem Engel lediglich an den Flügel fassen, hieß es. (dpa)