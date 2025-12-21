Was die Eltern in sieben Jahren schafften, dauert heute 14 Jahre – und in Hamburg sogar noch länger. Eine neue Studie zeigt: Millennials brauchen für einen Immobilienkauf deutlich mehr Eigenkapital als frühere Generationen. Der Traum vom Eigenheim wird für viele unerreichbar.

Wer von einem Eigenheim träumt, hat es bei den hohen Immobilienpreisen schwer. Schnell werfen Millennials neidvolle Blicke auf die Boomer-Generation: Hatten es die Eltern leichter? Während die entnervt sagen, Jüngere müssten eben strikter sparen, haben Forscher für den German Real Estate Index (GREIX) genau diese Frage untersucht. Ihr Ergebnis: Millennials haben es heute tatsächlich schwerer als frühere Generationen – und zwar deutlich. In Hamburg ist die Lage besonders deprimierend für alle, die nach Wohneigentum streben.