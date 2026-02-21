Rotklinker und Grünflächen, dicht bebaut, aber trotzdem genug Platz zum Spielen und Erholen: Hamburgs damaliger Oberbaudirektor Fritz Schumacher entwarf vor 100 Jahren das Wohnviertel auf dem Dulsberg. Familienfreundlich, hell und bezahlbar. Noch heute sind die Mieten hier vergleichsweise günstig. Ein Großteil der Häuser steht unter Denkmalschutz. Architekturstudenten aus aller Welt kommen nach Dulsberg, um den wegweisenden Wohnungsbau vor Ort anzuschauen.





