Diese Wanderwege in der Lüneburger Heide machen glücklich

Von Glückspfaden bis Urwald: Diese Touren zeigen die Lüneburger Heide von ihrer schönsten Seite.

Jetzt blüht die Heide - am besten zu entdecken bei einer Wanderung auf dem Heidschnuckenweg. Dominik Ketz

Kein Auto weit und breit, dafür Wacholder und Birken, Heideflächen und Sandwege. Und manchmal sogar eine Heidschnuckenherde. Die Lüneburger Heide ist zur Heideblüte, aber auch danach ein lohnendes Ausflugsziel. Zahlreiche Wander- und Radwege laden zu kürzeren oder längeren Touren ein. Es gibt sogar Glückspfade, die dazu anregen sollen, die Natur bewusster wahrzunehmen und mit allen Sinnen zu erleben.

Wenn es sein muss, geht der Weg auch mal durch eine Heidschnuckenherde. Dominik Ketz/Lüneburger Heide Tourismus

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Märchenhafter Rundweg

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Nur 4,2 Kilometer lang, aber ganz schön aufregend: Hedis Abenteuerpfad ist ein Familienwanderweg, den die kleine Hexe Hedi begleitet. Die Tour führt durch das Naturschutzgebiet Töps Heide bei Hanstedt in der Nordheide. An mehreren Stationen hören Kinder die Geschichte von der Hexe Hedi und ihren Freunden – entweder zum Lesen vor Ort oder als Hörspiel über einen QR-Code direkt aufs Smartphone. Neben den Erzählstationen gibt es Mitmach- und Spielstationen zum Balancieren, Rätseln oder Toben.

Einer der Glückspfade führt von Oberhaverbeck nach Wilsede. Anke Geffers

Zu Fuß ins Glück

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Schön sind auch die Glückspfade in der Lüneburger Heide. Nicht Strecke und Kilometer stehen im Vordergrund, sondern das Wahrnehmen der Natur (www.lueneburger-heide.de/natur/wandern). Zwölf Glückspfade zwischen vier und 20 Kilometern Länge verteilen sich in der nördlichen und südlichen Heideregion. Eine knapp elf Kilometer lange Glücks-Rundtour startet zum Beispiel am Wanderparkplatz in Oberhaverbeck und führt über den 135 Meter hohen Turmberg vorbei an einem alten Schafstall zum Totengrund mit Blick über die Heidelandschaft und über das Heidedorf Wilsede zurück nach Oberhaverbeck. Wer am nächsten Tag noch wandern möchte, kann sich zum Beispiel auf dem Stimbekhof oder auf dem Hof Bockelmann (Tipp: die neuen Baumhäuser) einquartieren.

Alter Schafstall auf dem Weg zum Totengrund Anke Geffers

Zwölf Heideschleifen

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Während der Heidschnuckenweg auf 222 Kilometern von der Fischbeker Heide bis nach Celle führt, sind die Heideschleifen zwölf Rundwege, die vom Heidschnuckenweg abzweigen. Zwischen anderthalb und 21 Kilometern lang, laden sie dazu ein, die Vielfalt und Besonderheit der Region kennenzulernen. Informationstafeln am Ausgangspunkt jedes Weges geben Auskunft über die Highlights der Strecke wie auch über Cafés und Restaurants mit heidetypischen Spezialitäten.

Kein Auto weit und breit: Unterwegs auf dem Glückspfad nach Wilsede. Anke Geffers

Urwald in der Südheide

Der Naturpark Südheide bei Celle ist geprägt von dichten Wäldern, hügeligen Heideflächen und Wasserläufen. Besonders schön ist der Lüßwald mit seinen urwaldähnlichen Strukturen. Der zirka 7500 Hektar große Wald östlich von Unterlüß gehört zu den größten zusammenhängenden Waldgebieten Deutschlands und lässt sich auf gut ausgeschilderten Wander- und Radwegen entdecken.