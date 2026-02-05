Diese U-Bahn fährt am Sonntag in Hamburg nur eingeschränkt

Fahrgäste der U1 müssen sich am kommenden Sonntag auf Einschränkungen einstellen: Wegen Bauarbeiten im Gleisbereich fährt die U-Bahn-Linie am 8. Februar zwischen Lattenkamp und Stephansplatz nicht wie gewohnt.

Die Sperrung gilt von 7 Uhr morgens bis zum Betriebsende und betrifft beide Fahrtrichtungen. In dem Abschnitt werden Fundamente für neue Signale hergestellt, teilte die Hochbahn mit. Als Ersatz wird ein Busverkehr eingerichtet.

Reisende sollten jedoch mehr Zeit einplanen: Je nach Verkehrslage kann sich die Fahrt mit der U-Bahn um bis zu 20 Minuten verlängern. Die Hochbahn empfiehlt, die Aushänge an den Haltestellen, die Durchsagen vor Ort sowie die Informationen in der hvv-App oder auf hvv.de zu beachten. (rei)