Diese TV-Stars sind in der neuen Staffel der Sesamstraße mit dabei

Aktuell laufen die Dreharbeiten für eine neue Staffel der ikonischen Kinderserie Sesamstraße. Diese TV-Stars sind neben „Let’s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse noch zu Besuch bei Elmo und Co. dabei.

In der nächsten Staffel der kultigen Kinderserie Sesamstraße sind wieder Promis zu Besuch: Dieses Mal treten „Let’s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse (44), Komikerin Carolin Kebekus (45) und Fernsehmoderator Tobias Krell alias „Checker Tobi“ (40) auf. Anfang März haben die Dreharbeiten für die insgesamt 13 Folgen der neuen Staffel begonnen.

Mabuse kommt mit einer Musikbox in die Sesamstraße: Sie ist mit Elmo zum Tanzen verabredet. „Ich war aufgeregter als bei Let’s Dance“, erzählt die deutsch-südafrikanische Tänzerin am Rande des Sets.

Auch sie habe als Kind die südafrikanische Adaption der Sendung gemeinsam mit ihrer Familie auf dem Sofa geschaut. „Das war meine gesamte Kindheit“, sagt sie und bekommt Tränen in die Augen. Dass sie jetzt selbst Teil der Sendung werden darf, sei ein „Full Circle Moment“ für sie. Über die Anfrage habe sie sich sehr gefreut.

Sesamstraße: Ausstrahlung der neuen Staffel ab Oktober

Der Besuch von Kebekus in der Sesamstraße dreht sich rund um das Thema „Nein sagen“. Gemeinsam mit den Puppen singt sie ein Lied namens „Nein, so wie ich es will.“ Es soll Kinder darin bestärken, selbstbestimmt zu handeln. Krell hilft Elmo dabei, Blumen vor der heißen Sommerhitze zu schützen. Er ist mit der Sesamstraße aufgewachsen, erzählt er. Der Tag am Set sei deshalb etwas ganz Besonderes für ihn gewesen.

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Die Dreharbeiten dauern insgesamt vier Wochen. Ab Oktober ist die neue Staffel bei KiKA, im NDR-Fernsehen sowie in der ARD-Mediathek zu sehen. Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) produziert als Vertragspartner des amerikanischen Originals seit mehr als 50 Jahren die deutsche Sesamstraße. (dpa/mp)