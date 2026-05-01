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In Hamburg gibt es inzwischen über 4000 Car-Sharing Fahrzeuge.

In Hamburg gibt es inzwischen über 4000 Car-Sharing Fahrzeuge. Foto: picture alliance / dpa-tmn | Christin Klose

paidKritik an Car-Sharing: „Wird von Leuten genutzt, die zu faul sind, Fahrrad zu fahren“

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In Hamburg gehören sie fest zum Straßenbild: die inzwischen knapp 4600 Autos der sechs Car-Sharing-Unternehmen. Sie sollen laut Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) die Mobilitätswende in der Stadt voranbringen, indem sie Autofahrer davon überzeugen, auf den eigenen Wagen zu verzichten. Doch klappt das tatsächlich? Auf dem „German Creative Economy Summit“ in Hamburg fand die Professorin Stefanie Bremer von der Hochschule Bremen dafür mehr als deutliche Worte.


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