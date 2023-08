Durch Pfützen springen statt am Elbstrand buddeln: Die Sommerferien in Hamburg und dem Norden fallen bisher ins Wasser. Der Dauerregen ist Dauerthema. Die Schausteller auf dem Dom bleiben trotz der vielen nassen Tage optimistisch – doch gibt es in all dem grauen Regensumpf überhaupt noch einen Wetter-Lichtblick?

Elektriker Nils Pfeiffer (46) und Ehefrau Jessica (43) wollen sich die Laune vom Schietwetter nicht vermiesen lassen. Mit ihren beiden Töchtern Marla (6) und Frieda (3) sind sie aus Melle (Landkreis Osnabrück) für sechs Tage ans Falkensteiner Ufer gekommen, ausgerechnet zum Camping-Urlaub.

„Wir gucken immer auf das Regenradar und wenn es mal trocken ist, gehen wir an den Strand“, sagt Nils Pfeiffer. Und den Kindern mache das Regenwetter ohnehin nichts aus, „die können sich immer beschäftigen und buddeln trotz Regen gern im feuchten Sand“.

Auch auf dem Hamburger Dom ist das Wetter Dauerthema. „Es heißt bei uns immer: Wetter toll, Kirmes voll“, sagt Sascha Belli vom Hamburger Schaustellerverband. Die Lage sei „den Umständen entsprechend okay”. Wettertechnisch sei es zwar bisher übel gelaufen, aber Belli verliert den Optimismus nicht. „Wir haben erst Halbzeit, da kommen bestimmt noch bessere Tage.”

Hamburg-Fuhlsbüttel knackt Regen-Rekord

Der Juli 2023 brachte laut Deutschem Wetterdienst an nahezu allen Tagen Regen. Mit rund 144 Liter pro Quadratmeter (l/m²) kam an der Messstelle in Fuhlsbüttel fast doppelt so viel Wasser vom Himmel wie im Juli-Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 – dieser liegt bei rund 82 Liter pro Quadratmeter. Am Montag wurde hier sogar der örtliche Tagesrekord geknackt – 43,1 Liter Regen kamen auf einem Quadratmeter herunter. Auch an der Messstelle Neuwiedenthal war es deutlich verregneter mit rund 145 l/m² im Vergleich zur Referenzperiode mit rund 69 l/m².

Das Wetter in Hamburg: Grau in grau.

Die Temperaturen lagen allerdings ganz leicht über dem Mittel der Referenzperiode. Mit 17, 9 Grad Celsius war es in Hamburg um 0,9 Grad wärmer. Die 205 Stunden gemessenen Sonnenstunden lagen auch knapp über dem Mittel von 201 Stunden.

In den kommenden Tagen müssen sich Hamburg und der Norden laut Wetterdienst zunächst weiterhin auf Schauer und Gewitter einstellen. Von Südwesten bringen Tiefdruckgebiete weiter Regen heran. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, an den Küsten auch mal frisch. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 18 und 22 Grad.

Wetter-Experte gibt Hoffnung auf warme Sommer-Tage

Wetter-Experte Frank Böttcher bezeichnet den Sommer noch als „normal”. Trotz des Klimawandels gebe es eben nicht nur Hitzesommer, sondern auch welche mit Regentagen. „Hamburg ist immer noch eine Stadt nahe der Nordseeküste, da kann das mal vorkommen“, sagt er. Die Temperaturen seien für diesen Sommer allerdings höher als im Durchschnitt.

Bekommen Hamburgs Schüler denn noch ein paar schöne Tage? „Der Sommer ist noch nicht vorbei, auch wenn es mal vier Wochen regnet“, sagt Böttger. Und macht Hoffnung auf bessere Tage: „Wir können im August und September auch noch Tage mit 25 oder 30 Grad erwarten.“