Die neue Markise des „Café Uhrlaub“ erstrahlt in Regenbogen-Farben. Foto: Florian Quandt

  • St. Georg

paidRegenbogen-Markise sorgt für Hass – und das mitten in St. Georg

Sie leuchtet in bunten Farben – und soll eigentlich für Liebe und Toleranz stehen: Das „Café Uhrlaub“ in St. Georg hat eine neue Regenbogen-Markise. Doch als Inhaber Sherzad Hossin sie auf Social Media postet, schlägt ihm purer Hass entgegen. Die Kommentare, die ihn erreichen, sind schockierend. Die MOPO hat mit dem 38-Jährigen gesprochen – über Hass im Netz und einen Wandel an der Langen Reihe.


