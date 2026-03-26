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Emmy Pilawa bei der Premiere der SAT.1-Daily-Soap Ein Hof zum Verlieben im Zoo Palast in Berlin im Februar. Neben ihrer Schauspielkarriere arbeitet die 25-Jährige in einem Café.

Emmy Pilawa bei der Premiere der Sat.1-Daily-Soap „Ein Hof zum Verlieben“ im Zoo Palast in Berlin im Februar. Neben ihrer Schauspielkarriere arbeitet die 25-Jährige in einem Café. Foto: IMAGO/Gartner

Diese Promi-Tochter arbeitet nebenbei in einem Hamburger Café

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Emmy Pilawa ist Schauspielerin und hat bereits in mehreren TV-Produktionen mitgewirkt – trotzdem arbeitet die 25-Jährige in einem Hamburger Café. Und das, obwohl ihr Vater einer der bekanntesten Moderatoren Deutschlands ist.

„Ich arbeite nebenbei auch noch in einem Café, um meine Miete zu zahlen“, verriet Emmy Pilawa kürzlich dem Magazin „Die Aktuelle“.

Emmy Pilawa arbeitet in einem Café

Die Tochter von Jörg Pilawa (60) stand schon für verschiedene Produktionen vor der Kamera, zuletzt für Sat.1 in „Ein Hof zum Verlieben“. Ihren prominenten Nachnamen lässt sie dabei bewusst weg, wie ihr Vater einmal erzählte. „Sie geht da ihren ganz eigenen Weg“, sagte er. Bevor Emmy Pilawa im Filmgeschäft anheuerte, war sie am Theater.

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Ihr Vater machte im August 2025 Schlagzeilen, als seine Liebesbeziehung zu Bundestagspräsidentin Julia Klöckner publik wurde. Jörg Pilawa ist einer der bekanntesten TV-Moderatoren in Deutschland. Früher moderierte er unter anderem die „NDR Talk Show”.

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