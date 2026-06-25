Wo früher die Kneipe „Kuhstall“ zu Hause war, kehrt bald wieder Leben ein: Das Irish Pub „Zum tanzenden Kobold“ eröffnet am 26. Juni an der Reeperbahn, passend zu den „Harley Days“. Die MOPO hat mit dem Inhaber gesprochen – was die Gäste erwartet.

„Seit April bauen wir hier um“, sagt Piet Hankammer. Doch am Freitag soll es nun losgehen: Der 34-Jährige eröffnet auf dem Kiez (Reeperbahn 19-21) die Bar „Zum tanzenden Kobold“. Eigentlich hat er eine Dienstleistungsfirma, startet nun als Quereinsteiger in der Gastronomie.

Das Irish Pub „Zum tanzenden Kobold“ eröffnet auf St. Pauli

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„Das wird ein authentisches Irish Pub mit Bieren wie Guinness und Kilkenny“, so Hankammer. „Dazu gibt es irische Live-Musik. Wir haben in den Räumlichkeiten extra dafür die Bühne freigelegt.“ Auch Whisky und Wodka soll es geben.

Piet Hankammer (34) ist der Inhaber des „Zum tanzenden Kobold“. Marius Röer

Die Eröffnung startet am 26. Juni schon mittags. Danach wird das Irish Pub sieben Tage die Woche geöffnet sein, ab circa 18 Uhr bis open end. Es gibt zwei Bartresen und rund 60 Sitz- und weitere Stehplätze.

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Und Irish Pubs scheinen auf dem Kiez beliebt zu sein: Hier gibt es unter anderem schon das „Thomas Read“ mit Biergarten am Nobistor und das „Molly Malone“ am Hans-Albers-Platz. (sir)