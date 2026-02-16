Sie leuchtet in bunten Farben – und soll eigentlich für Liebe und Toleranz stehen: Das „Café Uhrlaub“ in St. Georg hat eine neue Regenbogen-Markise. Doch als Inhaber Sherzad Hossin sie auf Social Media postet, schlägt ihm purer Hass entgegen. Welche Kommentare ihn erreichen, schockiert. Die MOPO hat mit dem 38-Jährigen gesprochen – über Hass im Netz und einen Wandel an der Langen Reihe.





