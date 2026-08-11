Ein letzter Kaffee, die letzte Partynacht oder der letzte Einkauf – immer wieder verschwinden Orte, mit denen viele Hamburger persönliche Erinnerungen verbinden.

Ob das Café mit dem Lieblings-Kaffee-to-go auf dem Weg ins Büro, der Club, in dem Nächte zum Tag wurden, oder das Geschäft, wo der erste Füller in der Grundschule gekauft wurde – immer wieder schließen in Hamburg Lieblings-Bar, -Café, -Geschäft oder -Club. Die einen verschwinden von einem auf den anderen Tag, bei den anderen vollzieht sich der Abschied schleichend. Manche von ihnen lassen Lücken im Stadtbild und in den Erinnerungen vieler Hamburger zurück.

„Blaues Barhaus“

Bis 2018 stand gegenüber dem Kemal-Altun-Platz in der Großen Brunnenstraße in Ottensen ein knallblaues Haus. Es beherbergte bis Ende April 2017 die Kult-Kneipe „Blaues Barhaus“. Generationen von Hamburgern tranken hier die legendären Cocktails. Erst kündigte der Hausbesitzer den Pachtvertrag, die Kneipe schloss, das Gebäude gammelte vor sich hin, dann rollten die Bagger. An den Standort der Kneipe zogen Neubauwohnungen.

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Das „Aurel“ kommt wieder

Das „Herz“ Ottensens schloss Ende des Jahres 2024 – nach fast 30 Jahren. Nach der Abschiedsfeier rollten die Bagger am Ensemble mit der gelb-roten Fassade am Alma-Wartenberg-Platz. Ohne die bunte Lichterkette, einen Haufen Stühle und Tische und ohne die blauen Fensterläden bietet die Ecke an der Nöltingstraße nun einen tristen Anblick. Die Eckkneipe aus dem Jahr 1996 war besonders für ihre Caipirinhas bekannt – im inoffiziellen Wohnzimmer des Stadtteils versammelten sich Jung und Alt – zum Trinken, Quatschen und Tanzen. Die gute Nachricht: Die Kult-Kneipe kehrt Anfang 2027 wieder zurück. Im Rahmen des Projekts „Aurelie“ soll das Gebäude sogar originalgetreu wiederaufgebaut werden.

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Eine Traditionskneipe verließ die Schanze

Das „Saal II“ am Schulterblatt im Schanzenviertel war eine Traditionskneipe im Viertel (Archivbild). Patrick Sun

Der „Saal II“ in der Sternschanze – Ecke Schulterblatt/Eifflerstraße – war jahrzehntelang beliebter Treffpunkt für jeden Anlass: Unter dem Kronleuchter zwischen den rustikalen Wänden wurden erste Dates zelebriert, Partys gefeiert oder auf bestandene Prüfungen angestoßen. Die Geschichte der Traditionskneipe endete jedoch im September 2022. Zu den Gründen der Schließung äußerte sich der Betreiber damals nicht.

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Techno unter der alten Sternbrücke

Das „Fundbureau“, die „Astra-Stube“ und der „Waagenbau“ mussten der neuen Sternbrücke weichen. Mit der alten Brücke verschwanden auch die Spuren unzähliger Partynächte. Während das „Fundbureau“ und die „Beat Boutique“ in die Kasematten an den Deichtorhallen (Altländerstraße 11) zogen, fand der „Waagenbau“ dagegen keinen neuen Standort. Er war bis 2024 Heimat zahlreicher Hamburger Techno-Fans – zumindest an den Wochenenden. Seine Raves, Dubstep- und Hiphop-Partys machten ihn zu einer Institution – während oben Züge und Bahnen über die Gleise ratterten, tönten unten dumpfe Bässe.

Gyros im „Olympischen Feuer“

Das „Olympische Feuer“ befand sich seit 2003 am Schulterblatt in der Sternschanze. (Archivbild) Florian Quandt

Am Schulterblatt 36 wurde wohl Hamburgs bekanntestes Gyros, Moussaka und Tzatziki zubereitet. Im vergangenen Jahr schloss der Kult-Grieche „Olympisches Feuer“ nach 56 Jahren. Die Gründe: Corona-Pandemie, Personalmangel, wirtschaftliche Belastungen und das Auslaufen des Mietvertrags. Das „Olympische Feuer“ war nicht nur ein Ort für die Liebhaber griechischer Speisen, sondern auch für die Anhänger des FC St. Pauli. Die Mannschaft selbst feierte dort ihren Aufstieg im Mai 2024.

Kaffee, Kuchen und Brote gab es im „Balz und Balz“

Seit fast vier Jahren wird im Lehmweg 6 in Hoheluft kein Kaffee mehr gekocht. Das „Balz und Balz“ schloss im Dezember 2022. Ein Jahr zuvor hatte der Eigentümer der Immobilie den Betreibern die Fläche gekündigt. Die Suche nach einem Alternativstandort gestaltete sich allerdings als herausfordernd: Hohe Mieten und Investitionskosten für einen neuen Laden, die Ungewissheit angesichts steigender Energiepreise und fehlendes Eigenkapital standen diesem Plan jedoch im Weg. Kunden besuchten das Café nicht nur wegen des Kaffees, sondern auch um Kuchen, belegte Brote oder Müslis zu verspeisen.

Hamburgs ehemaliger Traditions-Büromarkt

Am 17. März 2023 gingen hier die Lichter aus: Büromarkt Hansen am Schulterblatt. Patrick Sun

Von der Heftnadel bis zum Füllfederhalter gab es im „Büromarkt Hansen“ alles, was ein jedes Hamburger Büro so benötigte. Fast hundert Jahre lang war der Büromarkt eine Institution für Bürobedarf im Schanzenviertel. Das Fehlen der Kundschaft während der Corona-Pandemie, gestiegene Energiekosten und die wachsende Online-Konkurrenz besiegelten jedoch im Jahr 2023 sein Ende.

Die Liste geschlossener Kult-Läden in Hamburg ist lang. Oft bleibt mehr als nur ein leerstehendes Geschäft zurück. Welche Läden fehlen Ihnen in Hamburg am meisten? Schreiben Sie es uns!



