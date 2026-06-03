Dieser KI-Roboter sichert jetzt den Hamburger Flughafen

Neue Wege in der Sicherheitstechnik: Der Hamburger Flughafen testet den Einsatz von selbstfahrenden Robotern zur Überwachung des Flughafen-Außengeländes. Nun startet der erste Testlauf für vier Monate.

Die selbstfahrenden Roboter verfügen über ein futuristisches Design und sind mit Kameras, Sendeeinheit sowie Licht- und Warnsystemen ausgestattet. Sie patrouillieren in der Testphase im Außenbereich entlang des Sicherheitszauns. Ziel des Pilotprojekts ist es, den Mehrwert solcher Systeme zu untersuchen. Insbesondere sollen die Roboter die regelmäßigen Kontrollfahrten entlang des Außenzauns unterstützen. Dabei erkennen sie Hindernisse eigenständig und umgehen diese autonom.

Roboter unterstützen die Geländesicherheit

„Mit dem Test möchten wir Erkenntnisse darüber gewinnen, inwieweit solche Technologien das Sicherheitspersonal unterstützen und zur weiteren Erhöhung der Luftsicherheit beitragen können. Der Einsatz erfolgt ergänzend zu bestehenden Maßnahmen und ersetzt keine personellen Sicherheitskräfte“, sagt David Liebert, Leiter Aviation am Hamburg Airport.

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Ein zentraler Fokus liegt dabei auf der automatisierten Erkennung möglicher Beschädigungen oder Manipulationen an den Zaunanlagen. Auffälligkeiten können durch die Robotersysteme erfasst, dokumentiert und in Echtzeit an die Flughafen-Security gemeldet werden. Autonome Sicherheitsroboter sind speziell für die Überwachung großer Außenflächen konzipiert. (mp)