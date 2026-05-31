Diese Kette gibt’s in Deutschland nur hier – nun kommt die nächste Hamburger Filiale

Smoothies, Sandwiches, Salat-Bowls: Die dänische Kette „Joe & The Juice“ lockt mit ausgefallenen Getränken und moderner Einrichtung. In Hamburg gibt es bereits zwei Filialen – doch das soll sich bald ändern.

Die Kette „Joe & The Juice“ eröffnet demnächst eine neue Filiale in der Hamburger City. Das berichtet das „Abendblatt“. Demnach soll die neue Filiale an der Dammtorstraße öffnen. Wann, sei allerdings noch nicht bekannt.

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Nach den Filialen in der Europa-Passage und an den Großen Bleiben wäre es das dritte „Joe & The Juice“-Café in Hamburg – und damit in ganz Deutschland. Außerhalb von Hamburg ist die Kette, die 2002 in Kopenhagen gegründet wurde, deutschlandweit nämlich bislang nicht vertreten. (mp)