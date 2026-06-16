Diese Karte zeigt, ob Sie eine Wärmepumpe brauchen

Wo ist eine Wärmepumpe sinnvoll und wo nicht? Die neue interaktive Karte des Senats gibt darüber Aufschluss. hamburg.de

Wie soll in Hamburg künftig klimafreundlich geheizt werden – wo lohnt sich eine Wärmepumpe und wo ist Platz für Solarflächen? Antworten darauf liefern ab sofort der neue Wärmeplan des Senats und eine daran angeknüpfte interaktive Karte. Laut der Opposition antwortet dieser Wärmeplan allerdings nicht auf die zentralste Frage.

In der interaktiven Karte kann jeder überprüfen, welche Wärmeversorgung für seinen Wohnort als besonders geeignet gilt. Die Karten zeigen jeweils ein Zielszenario für 2040.

Potenzial für Wärmenetz besonders hoch in der Innenstadt

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Rot sind Gebiete, in denen es bereits ein ausgebautes Wärmenetz gibt. Dunkleres oder helleres Orange markiert Viertel, in denen die Behörde ein Wärmenetz empfiehlt und in denen mindestens ein Anbieter schon einen Ausbau vorgeschlagen hat – sogar mit einer Jahreszahl. Verbindlich ist das allerdings nicht. Gelblich sind Flächen, in denen die Stadt ein Wärmenetz ebenfalls empfiehlt. Allerdings hat sich dort noch niemand gefunden, der das bauen will. Hier sollen Nachbarn sich zusammentun und aktiv werden.

Besonders hoch ist das Netz-Potenzial in der Innenstadt, in vielen inneren Quartieren von Altona, Eimsbüttel und Wandsbek, aber auch in dichter bebauten Teilen von Bergedorf, Harburg und Wilhelmsburg. Doch auch am Stadtrand tauchen immer wieder orange oder gelbliche Inseln auf, etwa rund um Bergedorf, Farmsen-Berne, Lohbrügge, Harburg oder Richtung Rahlstedt.

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56 Prozent des Hamburger Wärmebedarfs sollen über Netze laufen

Insgesamt sollen rund 56 Prozent des Wärmebedarfs über Netze laufen. Der Rest entfällt überwiegend auf dezentrale Lösungen – vor allem Wärmepumpen. In der Karte sind diese Stellen in Blau markiert.

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Tatsächlich sind Wärmepumpen in Hamburg aktuell auf dem Vormarsch: Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Anzahl neu installierter Anlagen mehr als verdoppelt. Um die hochgesteckten Ziele zu erreichen, reicht das allerdings noch lange nicht.

Klimaentscheid hat die Hamburger Ziele verschärft

Der Wärmeplan des Senats basiert auf dem bundesweiten Wärmeplanungsgesetz, geht in Hamburg aber weiter: Durch den Klimaentscheid gilt in der Hansestadt das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 – inklusive Wärmeversorgung. Der Plan selbst ist nicht rechtlich bindend, soll aber als Orientierung für Netzbetreiber, Investoren und Eigentümer dienen.

Der Druck ist hoch: Noch immer werden rund acht von zehn Heizungen fossil betrieben. Insgesamt müssen rund 225.000 Bestandsgebäude auf klimaneutrale Lösungen umgestellt werden. Die Wärmeversorgung ist dabei einer der größten Klimatreiber der Stadt – sie verursacht rund 50 Prozent des Endenergieverbrauchs und etwa 46 Prozent der CO₂-Emissionen.

Fegebank: „Wichtige Grundlage für klimaneutrale Entwicklung

„Die Menschen müssen wissen, woran sie sind: Kommt die Fernwärme oder setze ich auf die Wärmepumpe?“, kommentiert Umweltsenatorin Katharina Fegebank (Grüne). Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD) betont den planerischen Charakter: „Mit dem Wärmeplan schaffen wir eine wichtige Grundlage für die klimaneutrale Entwicklung Hamburgs.“

Der Plan gebe Eigentümern und Unternehmen erstmals eine belastbare Orientierung für langfristige Investitionen. Entstanden ist der Wärmeplan unter Beteiligung von Bürgern, Wirtschaft und Verbänden.

Opposition bemängelt viele offene Fragen beim Wärmeplan

In der Opposition begrüßt man zwar die Erstellung eines Wärmeplans, dieser beantwortet laut Markus Kraning (CDU) allerdings eine zentrale Frage nicht: „Wie sollen diese ambitionierten Ziele in der Praxis erreicht werden?“ Schon heute bestünden erhebliche Engpässe beim Stromnetz. Gleichzeitig müssten Wärmenetze erweitert und zusätzliche Erzeugungskapazitäten aufgebaut werden.

Und auch den Linken ist der Wärmeplan zu unverbindlich. „Die Lücke zwischen Theorie und Realität wird immer größer“, sagt Stephan Jersch. „Angesichts der Unsicherheiten, die aus Berlin mit dem Gebäudemodernisierungsgesetz kommen, wäre es notwendig, die städtischen Ambitionen beim Ausbau der Wärmenetze zu verstärken. (aba)