Viel zu sehen, wenig Trubel: Zwischen historischen Kränen und modernen Gebäuden verstecken sich hübsche Läden, Cafés, viele Spielplätze und nebenbei kann man einiges über die Tierwelt in Hamburg erfahren. Unsere Tipps:

Genug Platz, um aufs Wasser zu schauen und entspannt an der Hafenkante zu sitzen: am Versmannkai geht es viel ruhiger zu als an den Landungsbrücken. Anke Geffers

Einfach mal die Richtung ändern – und schon lässt sich der Hafen von einer ganz anderen Seite erleben. Während die meisten Menschen rund um die Landungsbrücken unterwegs sind, präsentiert sich die Hafenkante am Versmannkai am Baakenhafen von einer weitaus weniger trubeligen Seite. Weiterer Pluspunkt: Vor allem für Kinder gibt es hier viel zu entdecken.

Versmannkai: Ein Schiff zum Spielen

Ein Piratenschiff zum Spielen steht direkt vor dem Jufa-Hotel. Anke Geffers

Von der U-Bahn-Station HafenCity Universität sind es nur ein paar Schritte bis ans Wasser. Der autofreie Versmannkai ist breit genug für Radfahrer und Fußgänger. Alle paar Meter, dort, wo Treppenstufen nach oben führen, gibt es einen Spielplatz zu entdecken. Das spektakulärste Spielobjekt ist sicher die nachgebaute Störtebeker-Kogge vor dem „Jufa-Hotel“ (Versmannstraße 12-14). Jedes Kind darf hier Freizeit-Pirat sein, auch wenn die Eltern keine Hotelgäste sind.

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Sehenswertes Café

Hingucker: große Porträts niederländischer Barockmaler schmücken die Wände des Cafés „Bake & Soda“. Anke Geffers

Ein paar Stufen nach oben führen von der Hafenkante auch zum sehenswerten Café „Bake & Soda“. Meterhohe Porträts holländischer Barockmaler schmücken die grünen Wände. Nicht nur zum Frühstücken lohnt sich hier ein Besuch. Direkt vor dem Café gibt es wieder einen kleinen Spielplatz mit Minirutsche, Klettergerüsten und Tierfiguren. Schon mal auf einem Seehund gesessen?

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Hamburg-Souvenirs

Draußen stehen Stühle und Tische, drinnen gibt es neben Kleinmöbeln, Lampen und Deko-Objekten außergewöhnliche Hamburg-Souvenirs wie Modellschiffe oder Truhen im Containerlook zu entdecken. „Wir dachten, die Männer können vor der Tür etwas trinken, während ihre Frauen drinnen in aller Ruhe shoppen“, sagt die Verkäuferin bei „Büttner – Art of Living“ (Mo bis Sa 10 bis 17 Uhr). Gerade sind aber nur Frauen im Laden, die zwei Keramik-Seepferdchen gekauft haben und jetzt einen Cappuccino „für draußen“ bestellen – es ist eben auch beides möglich. Hübsche Mitbringsel gibt es auch bei „jungwiealt“ ein paar Schritte weiter. Inhaberin und Illustratorin Barbara Dziadosz gestaltet alle Karten, Kalender, Notizbücher, Poster und Frühstücksbrettchen mit maritimen, pflanzlichen oder abstrakten Motiven selbst (tägl. 11 bis 14 Uhr).

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Tiere in Gold

Die Skulptur mit den goldenen Tieren steht vor der Botschaft der Wildtiere am Baakenhafen. Anke Geffers

Weiter geht es mit Tieren, dieses Mal nicht mit Figuren aus Holz wie auf dem Spielplatz, sondern mit lebendigen Vögeln, Fischen oder Bibern. Welche Lebewesen in und an der Elbe, aber auch direkt in der HafenCity beobachtet werden können, erfahren große und kleine Besucher und Besucherinnen im „Naturraum“ der Loki-Schmidt-Stiftung am Versmannkai. Mitmachen an interaktiven Stationen ist gewünscht! (Mi bis Fr von 11 bis 17 Uhr, So von 11 bis 17 Uhr geöffnet, Eintritt frei). Und dann ist da noch der goldene Hirsch. Wer genau hinschaut, kann an der großen Skulptur vor der „Botschaft der Wildtiere“ noch viele weitere Lebewesen entdecken. Schon die Krabbe gefunden? Auch hier lässt sich in einer interaktiven Ausstellung auf zwei Stockwerken einiges über Deutschlands Wildtiere und ihren Schutz erfahren. Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt, Jugendliche zahlen fünf, Erwachsene acht Euro für das Ticket (Öffnungszeiten: Di 13 bis 18 Uhr, Mi 10 bis 21 Uhr, Do bis So 10 bis 18 Uhr).