Diese Gottesdienste feiern die Hauptkirchen an Heiligabend in Hamburg

Wer an Heiligabend in den Michel will, muss eines: früh da sein. Die Hauptkirche St. Michaelis ist am 24. Dezember traditionell das beliebteste Ziel der Hamburgerinnen und Hamburger – und ja: Man kann dort „einfach so“ einen Gottesdienst besuchen.

Es gibt keine Tickets, keine Reservierungen, keine festen Platzkarten. Aber wer zur falschen Zeit kommt, landet mit Pech vor verschlossenen Türen, weil die Kirche aus Sicherheitsgründen geschlossen werden muss.

Heiligabend im Michel: Frühes Erscheinen sichert einen Platz

Der Tipp der Pastoren lautet daher Jahr für Jahr: „Kommen Sie rechtzeitig.“ Und das bedeutet beim Michel: Je nach Uhrzeit mindestens 30 bis 45 Minuten vorher — bei der Christmette sogar noch früher.

Damit niemand lange suchen muss, haben wir alle Gottesdienste der fünf evangelischen Hauptkirchen sowie des katholischen Mariendoms für den 24. Dezember zusammengestellt.

Die Gottesdienste der evangelischen Hauptkirchen am 24.12.2025

Hauptkirche St. Michaelis (Neustadt)

Die größte Kirche Hamburgs bietet wie immer ein umfangreiches Programm – vom Familiengottesdienst bis zur Christmette.

14:00 Uhr – Christvesper für Kinder mit Krippenspiel

– Christvesper für Kinder mit Krippenspiel 16:00 Uhr – Christvesper

– Christvesper 18:00 Uhr – Christvesper

– Christvesper 21:00 Uhr – Christvesper

– Christvesper 23:00 Uhr – Christmette

Hauptkirche St. Nikolai (Harvestehude)

14:00 Uhr – Christvesper mit Krippenspiel

– Christvesper mit Krippenspiel 16:00 Uhr – Christvesper „Sehnsucht nach Heimat“

– Christvesper „Sehnsucht nach Heimat“ 18:00 Uhr – Christvesper „Licht in der Dunkelheit“

– Christvesper „Licht in der Dunkelheit“ 23:00 Uhr – Christmette „Licht, das bei uns wohnt“

Hauptkirche St. Katharinen (Altstadt)

14:00 Uhr – Katharinakunterbunt, das kunterbunte Mitmach-Krippenspiel

– Katharinakunterbunt, das kunterbunte Mitmach-Krippenspiel 16:00 Uhr – Christvesper

– Christvesper 18:00 Uhr – Lasergottesdienst zur Heiligen Nacht

– Lasergottesdienst zur Heiligen Nacht 23:00 Uhr – Gottesdienst in der Heiligen Nacht (Christmette)

Hauptkirche St. Petri (Altstadt)

14:00 Uhr – Familiengottesdienst mit Krippenspiel

– Familiengottesdienst mit Krippenspiel 16:00 Uhr – Christvesper

– Christvesper 18:00 Uhr – Christvesper

– Christvesper 15:00 Uhr – Christmette

Hauptkirche St. Jacobi (Altstadt)

15:00 Uhr – Christvesper

– Christvesper 16:30 Uhr – Christvesper

– Christvesper 18:00 Uhr – Christvesper

– Christvesper 22:00 Uhr – Christmette

Alle evangelischen Gottesdienste an Heiligabend in Hamburg finden Sie hier.

Die Gottesdienste an Heiligabend im katholischen Mariendom (St. Georg)

Der Mariendom ist an Heiligabend regelmäßig voll besetzt. Er bietet vier Gottesdienste in deutscher und kroatischer Sprache.

15:00 Uhr – Krippenfeier (Familiengottesdienst)

– Krippenfeier (Familiengottesdienst) 17:00 Uhr – Feierliches Hochamt

– Feierliches Hochamt 21:00 Uhr – Christmette der kroatischen Gemeinde

– Christmette der kroatischen Gemeinde 23:00 Uhr – Christmette (deutschsprachig)

Alle katholischen Gottesdienste an Heiligabend in Hamburg finden Sie hier.

Ob Michel, St. Katharinen oder Mariendom – Hamburgs Hauptkirchen öffnen an Heiligabend weit ihre Türen. Eine Anmeldung ist nirgends nötig, doch wer sicher einen Platz bekommen möchte, sollte früh erscheinen. Ruhiger geht es in den kleineren Kirchengemeinden zu, deren Termine Sie in den Links finden. Von Kuscheltierandachten und Krabbeln an der Krippe über Kindergottesdienste und Krippenspiele mit Chorbegleitung finden sich dort wirklich alle weihnachtlichen Gottesdienste an Heiligabend – und bestimmt auch einer in Ihrer Nähe.

Frohes Fest wünscht die MOPO!