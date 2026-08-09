Ein Autotransporter, der keinen Parkplatz mehr gefunden hat, steht auf der Auffahrt zur Rasstätte. Imago/JOKER/PaulxEckenroth

Wer Verwandte besucht oder in Urlaub fährt und gegen Abend eine Raststätte ansteuert, der muss mächtig aufpassen: Überall parken Lkw außerhalb der Parkbereiche, sogar in Fahrgassen zwischen den Stellplätzen. Teils stehen sie bereits bis auf den Seitenstreifen entlang der Autobahn. Der ADAC Hansa warnt: Das ist ein großes Sicherheitsrisiko! Eine Raststätte in Hamburg schnitt bei der Überprüfung besonders schlecht ab. Der Verkehrsclub fordert jetzt härtere Polizeimaßnahmen.

Trotz zahlreicher Initiativen zur Verbesserung der Parksituation hat sich für Lkw-Fahrer auf Deutschlands Autobahnen kaum etwas geändert. Die aktuelle ADAC-Erhebung an 100 Rastanlagen zeigt: Falsch abgestellte Lastwagen gehören weiterhin zum Alltag – mit erheblichen Sicherheitsrisiken für alle Verkehrsteilnehmer.

Hälfte aller Anlagen mit riskanten Park-Situationen

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An mehr als jeder zweiten Rastanlage (52 von 100) parkten Lkw in hochgefährlichen Bereichen wie Ein- und Ausfahrten oder auf dem Seitenstreifen – der sogenanntenGefahrenkategorie „Rot“. Auf 87 Anlagen wurden Verstöße in der Kategorie „Orange“ (z. B. Parken im absoluten Halteverbot oder auf Pkw-Plätzen) festgestellt. Selbst das Parken außerhalb markierter Flächen – etwa in Fahrgassen zwischen Stellplätzen – war nahezu flächendeckend zu beobachten (Kategorie „Gelb“).

Fehlende Stellplätze: Lkw stehen außerhalb der Parkflächen auf dem Rastplatz (Symbolbild). Imago

Auch in Hamburg wurde die Situation näher untersucht. An der Raststätte Stillhorn West an der A1 standen im Erhebungszeitraum im Maximum 15 Lkw in der Kategorie Gelb, zwei in Orange und sieben Fahrzeuge in der Gefahrenkategorie Rot falsch abgestellt.

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Hamburger Raststätte Stillhorn schneidet schlecht ab

Im direkten Umland von Hamburg zeigte sich ein ähnliches Bild: Am Rastplatz Ellerbrook West waren im Höchstfall jeweils fünf Fahrzeuge der Kategorien Gelb und Orange falsch abgestellt. Am Rastplatz Bönningstedt West parkten weitere fünf Lkw außerhalb markierter Flächen – ebenfalls in der Kategorie Gelb.

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Die ADAC-Zählungen zu drei Zeitpunkten (22, 23 und 0 Uhr) belegen, dass die meisten Anlagen an der Autobahn schon am späten Abend überfüllt sind. Nach wie vor fehlen in Deutschland über 20.000 Lkw-Stellplätze. Viele Fahrer sind gezwungen, auf Ausweichflächen oder an Autobahnrändern zu parken – häufig in riskanten Bereichen. Hinzu kommt, dass beim Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektro-Lkw zusätzliche Stellflächen wegfallen.

Lkw-Fahrer in Not: Bereits um 22 Uhr kein Platz mehr

„Das Problem liegt nicht an mangelnder Rücksicht, sondern schlicht an fehlenden Kapazitäten“, so ADAC-Sprecher Menno Gebhardt. „Jede Nacht müssen tausende Fahrer improvisieren – mit gravierenden Folgen für die Verkehrssicherheit.“

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Um die angespannte Stellplatzsituation an den Raststätten nachhaltig zu verbessern, setzt sich der ADAC für ein Bündel wirksamer Maßnahmen ein. Neben dem konventionellen Neu-, Um- und Ausbau von Rastanlagen sieht der Club vor allem in der optimierten Nutzung bestehender Flächen – etwa durch sogenanntes Lkw-Kolonnenparken – kurzfristig großes Potenzial. Darüber hinaus sollten Stellplatzkapazitäten sowohl an bestehenden als auch an neuen Rastanlagen durch intelligente Park- und Leitsysteme erweitert werden.

Ergänzend braucht es zusätzliche Parkmöglichkeiten in Autobahnnähe, etwa an Anschlussstellen oder auf Autohöfen. Auch private Firmenareale, beispielsweise von Speditionen, könnten über digitale Plattformen als kostenpflichtige Stellflächen verfügbar gemacht werden. Gleichzeitig fordert der ADAC eine konsequentere Kontrolle von illegal abgestellten Lkw an Zu- und Abfahrten sowie auf Seitenstreifen – hierfür sei eine deutliche Verstärkung der Polizeikräfte erforderlich.